Gernika-Lumo (Bizkaia) invertirá 1,5 millones en un nuevo espacio cultural

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la futura biblioteca municipal tras publicar en la plataforma de contratación pública de Euskadi la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra de la reforma y rehabilitación del edificio sur de las antiguas escuelas públicas del Pasealeku, en el que invertirá 1,5 millones de euros.

Según ha informado el consistorio vizcaíno, la actuación permitirá convertir el histórico inmueble, construido en 1927, en una biblioteca moderna y adaptada a las necesidades actuales, manteniendo al mismo tiempo la identidad arquitectónica del edificio original. La propuesta elegida, titulada "1927", fue diseñada por el estudio pamplonés Moest Sociedad Microcooperativa junto a la arquitecta Saioa Lafón Los Arcos y se impuso a otros doce proyectos presentados al concurso convocado por el consistorio.

El proyecto plantea una intervención sobria y funcional, centrada en recuperar un edificio emblemático de la villa para dotarlo de un nuevo uso cultural. La futura biblioteca contará con una gran sala de lectura abierta y luminosa, organizada mediante una estructura lateral concebida "como un gran mueble", una solución que permitirá ordenar los espacios interiores sin perder amplitud visual.

La rehabilitación contempla también la recuperación de varios elementos históricos de la fachada y la recolocación del frontón existente en la plaza. Además, el edificio dispondrá de un ascensor y de una conexión directa entre el Pasealeku y el anfiteatro Seber Altube.

Uno de los objetivos principales del diseño es potenciar la entrada de luz natural y generar una mayor sensación de apertura en el interior del inmueble. El Consistorio prevé destinar 1,5 millones de euros a la actuación.

La nueva biblioteca municipal tendrá una superficie de 715 metros cuadrados, frente a los 230 metros cuadrados del actual servicio bibliotecario.