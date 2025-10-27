Getxo y Bilbao acogen este martes y miércoles el foro de innovación náutico-marítima Sail Inn Pro

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 6ª edición de Sail Inn Pro, el foro de innovación náutico-marítima, se celebrará en Getxo y Bilbao este martes y miércoles con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Getxo, y el objetivo de "acelerar la transición de la industria náutica hacia un modelo más sostenible, digital y competitivo, fortaleciendo al mismo tiempo la posición de Bizkaia como referente en innovación marítima".

El foro, que reunirá a empresas, startups, centros tecnológicos e inversores que impulsan la transformación del sector hacia un modelo más digital, sostenible y competitivo, se celebrará en TikiToki Zentroa de Getxo y en Torre BAT en Bilbao.

Durante las dos jornadas se abordarán temas "clave" como el talento y la formación, la transición energética, la tecnología autónoma y la descarbonización, así como los nuevos ecosistemas de inversión azul, según ha adelantado Urtzi Sagarribay, promotor de Sail Inn Pro, para destacar que Euskadi cuenta con "un ecosistema industrial y tecnológico con un enorme potencial para liderar la economía azul".

Este martes, en Getxo, la jornada estará dedicada al talento y la formación profesional, con ponencias, debates y la presentación de proyectos universitarios e iniciativas que impulsan el empleo juvenil y la capacitación tecnológica en el sector.

Por su parte, el miércoles, en Bilbao, la programación se centrará en la innovación tecnológica, la industria y la inversión, con la participación de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y destacados representantes del ámbito industrial y de la investigación aplicada.

"La economía azul representa una gran oportunidad para reforzar la competitividad de Bizkaia. Queremos que esta transición digital y descarbonizada se traduzca en oportunidades reales para nuestras empresas y comarcas", ha destacado Cristina Múgica, directora de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha subrayado que este evento se enmarca en "la apuesta de Getxo por el impulso del sector del mar y del deslizamiento, y por la promoción de nuevas iniciativas empresariales desde Getxo Itsas Hub".

Además de las ponencias y mesas redondas, Sail Inn Pro ofrecerá espacios de networking y colaboración estratégica para fortalecer alianzas entre empresas, startups, centros tecnológicos y administraciones públicas.

PONENTES

La sexta edición contará con la participación de profesionales y expertos nacionales e internacionales que aportarán su visión sobre el futuro de la economía azul. Entre ellos, Teresa Gómez, partner de Easo Ventures, analizará las tendencias de inversión y el impulso del capital privado en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas al mar.

Sergio García, profesor e investigador de la Universidad de Cantabria, expondrá los avances en digitalización portuaria y modelos de formación aplicada al sector náutico, mientras Pablo Prieto, responsable de proyectos en Tecnalia, presentará innovaciones en materiales sostenibles y soluciones de propulsión eléctrica para embarcaciones, y Óscar Jaúregui, director de Khegal Aeronáutica, abordará las oportunidades de cooperación intersectorial entre aeronáutica, automoción y náutica.

Por su parte, Richard Luco, investigador de la Universidad Austral de Chile, ofrecerá una visión internacional sobre el papel de la ciencia aplicada en la economía azul y la sostenibilidad oceánica. Además, Nacho Castañeda, fundador de Simulator in Motion, mostrará nuevas herramientas de simulación avanzada para la formación técnica y la navegación autónoma.

Por último, Juan Francisco Sarmiento, director de E-MAST, analizará la evolución de la propulsión asistida por viento como alternativa para la descarbonización del transporte marítimo.

El sector marítimo vasco genera más de 3.300 millones de euros anuales y emplea a 13.000 personas. Más de 70 empresas y agentes tecnológicos participan en proyectos ligados a la economía azul: energías limpias, propulsión eléctrica, automatización y materiales avanzados.