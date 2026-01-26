Gipuzkoa acerca los valores ambientales a las aulas del territorio con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental

Celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental en Garbera - DFG

SAN SEBASTIÁN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha celebrado el Día Mundial de la Educación Ambiental con una jornada educativa dirigida al alumnado de 4º de Primaria de la Ikastola Txingudi de Irun, en la que han participado medio centenar niñas y niños distribuidos en dos sesiones, celebradas en el centro comercial Garbera.

La iniciativa tiene como objetivo "despertar la conciencia ambiental desde edades tempranas" y fomentar valores vinculados al cuidado del entorno, el consumo responsable y la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha apostado por una metodología "participativa y lúdica", adaptada al lenguaje y a la realidad del alumnado.

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, acompañado de la gerente del centro comercial Garbera, Nuria Vegas, ha asistido a los talleres y ha destacado que "la educación ambiental es una herramienta fundamental para formar una ciudadanía consciente, comprometida y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro".

En su opinión, "hablar de sostenibilidad con las y los más pequeños es invertir en una sociedad más justa, responsable y respetuosa con el medio ambiente".

Durante la jornada, los escolares han trabajado contenidos relacionados con el agua, la energía, el clima, la biodiversidad y los hábitos de consumo a través de juegos, preguntas y dinámicas cooperativas.

Uno de los elementos centrales ha sido la Oca Climática, un juego que permite reflexionar de forma sencilla sobre los principales retos ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), "fomentando el pensamiento crítico y el trabajo en equipo".

Además, el alumnado ha participado en talleres creativos en los que ha podido expresar su visión sobre distintos ODS con sus propias palabras, así como en una actividad manual para la elaboración de un pin, que cada participante se ha llevado como recuerdo de la experiencia.

Como parte de la acción educativa, se ha entregado a cada alumno una linterna de dinamo de recarga manual, con el objetivo de reforzar el mensaje sobre el uso responsable de la energía y la importancia de las alternativas sostenibles.