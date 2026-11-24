Archivo - La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha comenzado la construcción de las primeras 10 viviendas de protección públicas del programa dirigido a fomentar vivienda pública en municipios pequeños del territorio. La promoción de Azpikoetxe, en Abaltzisketa, es la primera de las siete actuaciones previstas inicialmente.

A estas seguirán otras en los próximos años que permitirán construir un total de 52 viviendas en Abaltzisketa, Beizama, Bidania-Goiatz, Gaztelu, Altzo, Alkiza y Orendain. Las viviendas se ofertarán en régimen de propiedad y se desarrollarán a través de la sociedad pública Etorlur.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz foral, Irune Berasaluze, la previsión es que las viviendas de Abaltzisketa estén construidas en la primavera de 2028. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el proceso de adjudicación y en una primera convocatoria se han adjudicado seis viviendas y, antes de que finalice noviembre, abrirá una segunda convocatoria para adjudicar las cuatro restantes.

Berasaluze ha destacado que "la vivienda es una de las principales prioridades que traslada la ciudadanía guipuzcoana" y, desde las competencias de la Diputación, quieren "aportar soluciones y herramientas que permitan dar respuesta a este reto también en los municipios pequeños".

"La falta de vivienda dificulta que las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos, mientras que en muchos de estos municipios existen edificios y parcelas sin uso. Con esta iniciativa queremos generar nuevas oportunidades, facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a que nuestros pueblos mantengan y asienten su población", ha señalado.

Tras el inicio de las obras en Abaltzisketa, el programa continuará con nuevas promociones en los otros seis municipios. En Beizama y Bidania-Goiatz ya se han aprobado las ordenanzas municipales correspondientes y el acuerdo de colaboración entre Etorlur y el Ayuntamiento. La previsión es que las viviendas estén construidas en 2028. Los contratos con las empresas constructoras de ambas promociones, Beizama (4 viviendas) y Bidania-Goiatz (8 viviendas), se firmarán este mismo mes.

LEY DE MEDIDAS URGENTES

Berasaluze ha detallado que la Diputación ha impulsado esta iniciativa para "dar respuesta a las dificultades que afrontan los municipios pequeños para promover vivienda de protección pública". En 2025, la institución promovió la incorporación a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo de un apartado que permite impulsar vivienda pública en régimen de propiedad en municipios de menos de 3.000 habitantes.

Ha recordado que "desde que se planteó la elaboración de esta ley, la Diputación insistió en la necesidad de que recogiera las particularidades de los municipios pequeños" y ha apuntado que la falta de promotores privados interesados en desarrollar vivienda en estas zonas y las limitaciones de la normativa anterior habían dejado a estos municipios sin herramientas para impulsar promociones públicas destinadas a la venta".

"La modificación legal nos ha proporcionado la seguridad jurídica necesaria para poner en marcha estas 52 viviendas en siete municipios, y a las que seguirán otras promociones, en los que de otra manera no hubiera sido posible desarrollar estos proyectos", ha añadido.

Además de las siete localidades en las que ya se han concretado las actuaciones, la institución foral mantiene contactos con otros municipios para impulsar nuevas promociones de vivienda de protección pública en régimen de propiedad. Entre ellos se encuentran Leintz Gatzaga, Albiztur, Larraul, Zerain, Errezil, Itsasondo, Ezkio Itsaso, Ikaztegieta, Baliarrain, Altzaga y Arama.

En total, la iniciativa contempla impulsar vivienda en 18 municipios de Gipuzkoa, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda y contribuir al equilibrio territorial, aunque no se descarta seguir en contacto con otros municipios que estén interesados.