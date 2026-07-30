Gipuzkoa convoca una nueva edición de la Beca Raúl Guerra Garrido para apoyar la creación de nuevas obras literarias - DFG

SAN SEBASTIÁN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha convocado una nueva edición de la Beca Raúl Guerra Garrido, destinada a apoyar la creación de una obra literaria original y a ofrecer a su autor las condiciones económicas y materiales necesarias para desarrollar el proyecto durante un año.

La convocatoria está dotada con 25.000 euros y busca "fortalecer el ecosistema creativo de Gipuzkoa, acompañar el talento literario y favorecer la aparición de nuevas obras capaces de interpretar la realidad, plantear preguntas y enriquecer el debate colectivo", han recordado desde la institución foral.

La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que la beca quiere "mantener vivo el legado literario y cívico" de Raúl Guerra Garrido, un escritor "profundamente vinculado a Gipuzkoa, que entendió la literatura como una forma de ejercer la libertad, interpretar la sociedad y participar activamente en los debates de su tiempo".

Por su parte, Maite Espinosa, viuda de Guerra Garrido, ha explicado que "es un honor que su obra haya inspirado esta beca nacida para apoyar al talento literario y artístico comprometido con la defensa de la libertad y los valores democráticos". "La mirada de Raúl reflejaba la realidad que le había tocado vivir con una honestidad que muchas veces pagó caro. Mi deseo es que hoy todos aquellos que reciban esta beca puedan crear libremente, sin el yugo de la violencia y las amenazas", ha expresado.

Nacido en Madrid en 1935 y "donostiarra de adopción", Guerra Garrido desarrolló en San Sebastián buena parte de su vida personal, profesional y literaria. Su obra abordó las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas experimentadas por la sociedad vasca desde la segunda mitad del siglo XX. Fue reconocido con el Premio Nadal en 1976 por 'Lectura insólita de El Capital' y con el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2006 por el conjunto de su trayectoria.

"Guerra Garrido escribió sobre la inmigración, el mundo industrial, la violencia, la memoria y la dignidad de las personas. Pero, además, tuvo la valentía de alzar la voz frente al terrorismo de ETA cuando hacerlo suponía enfrentarse al miedo, al señalamiento y al aislamiento. Sufrió amenazas y ataques, pero nunca renunció a defender la libertad, la convivencia y el derecho de cada persona a pensar y expresarse libremente", ha señalado Álvarez.

Para la diputada, dar su nombre a esta convocatoria supone "reconocer una trayectoria literaria, pero también un compromiso cívico y democrático". "Guerra Garrido no miró hacia otro lado ante la violencia, ni guardó silencio ante la intolerancia. Reivindicar hoy su figura es reivindicar la palabra frente al miedo, la cultura frente al fanatismo y la libertad frente a cualquier intento de imponer una sociedad uniforme", ha afirmado.

PENSAMIENTO CRÍTICO

La Diputación Foral defiende que la creación literaria "no solo produce obras, sino que también genera pensamiento crítico, conserva la memoria, amplía la mirada social y ayuda a fortalecer los vínculos de una comunidad". "La cultura no es un elemento accesorio, un complemento ni un simple producto de consumo. Es una infraestructura humana: el espacio en el que construimos identidad, interpretamos el mundo, expresamos nuestras emociones y nos reconocemos como comunidad", ha dicho Álvarez.

En este sentido, la Beca Raúl Guerra Garrido quiere respaldar proyectos literarios originales desarrollados en euskera o castellano que "contribuyan al progreso social y estén conectados con los valores democráticos".

Así, la convocatoria busca propuestas capaces de "abrir nuevas conversaciones, visibilizar realidades diversas, recuperar la memoria democrática y representar la pluralidad de Gipuzkoa". La iniciativa incorpora también "una mirada transversal, inclusiva y feminista, entendiendo la escritura no solo como una expresión individual, sino como una herramienta de reflexión y transformación colectiva".

La Beca Raúl Guerra Garrido está dotada con 25.000 euros y tendrá una duración de un año natural desde su concesión. La obra resultante deberá entregarse antes del 30 de octubre de 2027. El 50% de la dotación económica se abonará en el momento de la concesión de la beca, con el objetivo de que la persona beneficiaria pueda comenzar el proyecto con mayor estabilidad y dedicación. El 50% restante se abonará una vez finalizado el trabajo.

Podrán optar a la ayuda las personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Entre ellos, deberán acreditar su residencia habitual en algún municipio de Gipuzkoa durante un periodo mínimo de cinco años dentro de los últimos diez años. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Las personas aspirantes deberán aportar un dosier explicativo del proyecto, que incluirá una propuesta del trabajo que se pretende realizar, su calendario y plan de desarrollo, así como una muestra literaria de entre seis y diez páginas en formato digital.

El dossier se presentará de manera anónima, sin nombres, referencias, imágenes ni ningún otro elemento que permita identificar la autoría del proyecto. Esta documentación será valorada en la primera fase del procedimiento. Posteriormente, se evaluarán el currículum personal, la muestra de publicaciones anteriores y el presupuesto detallado de ingresos y gastos.

La diputada ha invitado a las personas vinculadas a la escritura y a la creación literaria en Gipuzkoa a presentar sus proyectos a la convocatoria. "Gipuzkoa necesita nuevas miradas, creatividad y capacidad para imaginar otros escenarios y caminos. Cada nueva obra aporta una perspectiva distinta, amplía nuestra memoria colectiva y nos ayuda a construir una sociedad más crítica, más justa y más cohesionada", ha concluido.