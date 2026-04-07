Gipuzkoa espera aprobar a partir de la próxima semana las medidas fiscales ante el impacto del conflicto en Irán

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Gipuzkoa espera aprobar a partir de la próxima semana las medidas tributarias para "dar liquidez" a las empresas ante el impacto del conflicto en Oriente Medio y, en caso de que se prolongue, estudiará la posibilidad de ampliarlas o adoptar otro tipo de medidas, según ha indicado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, que ha señalado la necesidad de realizar ese análisis "con cautela" para encontrar un "equilibrio".
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Agirre ha explicado que la Diputación guipuzcoana está actualmente preparando la normativa para regular la medidas tributarias acordadas por las tres diputaciones vascas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, que supondrá una inyección de liquidez estimada para el tejido económico, a corto plazo, de un total de 540,5 millones.
Entre estas medidas, se encuentran agilizar la tramitación de las devoluciones del IVA, una mayor deducción por creación de empleo, aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias, exoneración de pagos fraccionados de IRPF y la amortización acelerada extraordinaria para activos nuevos.
Según ha indicado la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, se espera poder aprobar la normativa en la que se está trabajando "a partir de la semana que viene" para "dar liquidez" a las empresas y a los autónomos con el objetivo que "puedan seguir trabajando con más normalidad".
Agirre ha señalado, además, que le parecen "bien" las rebajas de impuestos a la energía impulsadas por el Gobierno central y que, ha recordado, van a "impactar directamente" en la recaudación. En el caso de Gipuzkoa, este impacto se estima en 71 millones de euros.
La diputada ha asegurado que el Gobierno foral va a "seguir estando atento" para ver "cómo van las empresas y cómo evoluciona el conflicto", aunque esto último es "bastante difícil", para analizar si es preciso "seguir adoptando más medidas o no".
En caso de que se prolongue la guerra, ha apuntado que se podría estudiar la ampliación de los aplazamientos y fraccionamientos y la "puesta de liquidez" planteada en este momento por las diputaciones y, además, ir adoptando otro tipo de medidas "si son posibles".
Por lo que respecta a una posible deflactación de tablas de IRPF, ha precisado que no se está "en este momento en la misma situación" que llevó a la deflactación extraordinaria con motivo de la invasión de Ucrania porque ahora "los precios han subido un poco" pero entoces eran "tipos muchísimo más superiores".
A su entender, es preciso "ir con calma, con tranquilidad" en la implantación de medidas porque "las medidas fiscales también tienen un coste" y, por ello, hay que analizarlas "con cautela para ver dónde está el equilibrio" entre "hasta dónde se puede ayudar" desde este ámbito y "también desde otras áreas". "Tenemos que analizar la foto completa", ha añadido.
IMPUESTO TURÍSTICO
Por otro lado, ha recordado que el proyecto de norma foral que regulará el nuevo impuesto local sobre estancias turísticas se encuentra actualmente en tramitación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Según ha indicado, esta es la fecha acordada por las diputaciones teniendo en cuenta las propuestas planteadas por el sector y por la Asociación de Municipios Vasco, Eudel, en el periodo de alegaciones.
"Todo el mundo prefería ir con cierta calma para que a partir del 1 de enero pudiera estar el impuesto en vigor con normalidad", ha explicado.
Agirre ha reconocido que el Ayuntamiento de San Sebastián, dado que "es un ayuntamiento grande también, quiere ir en otro ritmo" para implantarlo ya este verano. En todo caso, ha insistido en que el proyecto de norma foral recoge como fecha de entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, "está en Juntas Generales" y "allí tendrá que debatirse esa cuestión".