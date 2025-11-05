Gipuzkoa participa en Canadá en un programa de aceleración internacional cuántica

Gipuzkoa participa en la primera sesión del Creative Destruction Lab (CDL) Quantum Global Stream, que se celebra en el campus de la Universidad de Calgary (Canadá). - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa y BIC Gipuzkoa participan esta semana en la primera sesión del Creative Destruction Lab (CDL) Quantum Global Stream, que se celebra en el campus de la Universidad de Calgary (Canadá). Se trata de un encuentro de referencia en el ámbito de las tecnologías cuánticas que reúne a startups, inversores, investigadores y líderes del sector con el objetivo de "acelerar empresas basadas en computación cuántica y facilitar su conexión con el ecosistema internacional".

La delegación guipuzcoana está integrada por el diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza; el director foral de Proyectos Estratégicos, Koldo Peciña; y Ainhoa Aizpuru eta Amaia Fernández, directoras de Proyectos de BIC Gipuzkoa, según han informado la institución foral en un comunicado.

En esta primera sesión, 19 startups internacionales presentan sus proyectos ante un comité de expertos que evaluará su potencial de impacto, escalabilidad e innovación.

Las empresas participantes provienen de Estados Unidos, Canadá, Italia, Países Bajos, Alemania y Rumanía, reflejando la dimensión global del programa y la diversidad del ecosistema cuántico internacional.

Las seleccionadas accederán a la siguiente fase del programa, que se celebrará en diciembre en CDL San Sebastián, nodo europeo del programa internacional CDL Quantum inaugurado el pasado mes de julio, junto con los de Toronto y Montreal.

El CDL Quantum tiene como misión impulsar la comercialización y desarrollo de tecnologías cuánticas y promover la creación de empresas líderes a nivel mundial.