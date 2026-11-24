La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado la declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que pone el foco este año en la responsabilidad individual y colectiva frente a la violencia machista, y reivindica que "frente a la violencia contra las mujeres, no existe la neutralidad". En ese sentido, llama a los chicos y a los hombres a "formar parte activa de la transformación social para erradicar" esta violencia.

Así lo ha subrayado en rueda de prensa la portavoz foral, Irune Berasaluze, quien ha recordado que "todas las personas ocupamos un lugar y, con nuestras actitudes, nuestras palabras y también con nuestros silencios, contribuimos a perpetuar la desigualdad o a transformarla".

Berasaluze ha hecho, además, un llamamiento especial a los chicos y a los hombres, señalando que "la igualdad y la erradicación de la violencia machista no son una tarea exclusiva de las mujeres" y que "los hombres deben formar parte activa de la transformación social, identificando y rechazando las actitudes, prácticas y discursos machistas en todos los ámbitos de la vida cotidiana".

La declaración recuerda que la violencia contra las mujeres "no responde a hechos aislados ni a comportamientos individuales desconectados de su contexto", sino que se sustenta en "desigualdades estructurales, estereotipos de género, actitudes discriminatorias y formas de tolerancia social que justifican estas conductas, minimizan su gravedad y facilitan que se ejerzan con impunidad".

En este sentido, la portavoz foral ha añadido que "no basta con mirar hacia otro lado o considerar que determinadas conductas no nos afectan" y ha manifestado que "cada persona tiene una responsabilidad y debe asumirla".

"COMPROMISO ACTIVO"

De esta manera, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que adopte "un compromiso activo en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres". Esto implica actuar ante cualquier manifestación de machismo, cuestionar las conductas discriminatorias, apoyar a las víctimas y promover relaciones basadas en "el respeto, la igualdad y la libertad de todas las mujeres y niñas".

El texto quiere subrayar especialmente la importancia de la implicación de los chicos y los hombres en este desafío colectivo, porque "frente a la violencia machista, no basta con no ejercerla y es necesario posicionarse activamente contra ella, cuestionar las actitudes machistas y no aceptar ni justificar el daño que otros hombres ejercen contra las mujeres". "La transformación que necesitamos es una responsabilidad compartida", ha destacado Berasaluze.

La Diputación Foral de Gipuzkoa reafirma, a través de esta declaración, su compromiso firme con la igualdad de mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista. La institución asume la responsabilidad de "seguir impulsando políticas públicas eficaces y recursos adecuados para prevenir la violencia, proteger a las mujeres y niñas víctimas y garantizar su reparación".