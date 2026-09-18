Gipuzkoa presenta en Dinamarca 'AuzoEkin', una experiencia innovadora para abordar la soledad no deseada - DFG

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación Adinberri, junto al Ayuntamiento de Hondarribia, han presentado en Aarhus (Dinamarca) la iniciativa 'AuzoEkin', desarrollada en la localidad costera para prevenir y abordar situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores de 60 años mediante la activación de la comunidad, la creación de vínculos y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

La experiencia guipuzcoana se ha compartido en el marco de Korale, un proyecto europeo liderado por Gipuzkoa, que comenzó en abril de 2024 y se prolongará hasta 2028, y que tiene como objetivo avanzar en una Guía Europea de Políticas Públicas para la prevención de la soledad no deseada, a partir del intercambio de experiencias y del aprendizaje conjunto entre los seis territorios participantes.

En este encuentro, Gipuzkoa ha trasladado al ámbito europeo el trabajo que está desarrollando a través de Hariak, la estrategia territorial impulsada para hacer frente a las soledades no deseadas, y ha puesto el foco en 'AuzoEkin' como "una experiencia concreta de cómo este enfoque puede aterrizar en el ámbito local, desde la proximidad y con la implicación de la propia comunidad".

RESPUESTA COMPARTIDA

La diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ha recordado que "Gipuzkoa lleva años construyendo un modelo propio para hacer frente a las soledades no deseadas, desde una estrategia territorial como 'Hariak' y desde una apuesta clara por fortalecer las relaciones y las redes comunitarias".

"Los Ecosistemas Locales de Cuidados son una expresión muy gráfica de esta estrategia: nos permiten llevar las políticas públicas al territorio, trabajar desde la proximidad y movilizar al conjunto de la comunidad", ha explicado.

En este marco, Gipuzkoa ha compartido también en Europa la apuesta por los Ecosistemas Locales de Cuidados como espacios de proximidad desde los que prevenir y mitigar las situaciones de soledad no deseada, fortaleciendo las relaciones y las redes comunitarias.

Asimismo, el encuentro ha permitido poner en valor la convocatoria de ayudas Adinberri-Hariak, específicamente orientada a impulsar proyectos innovadores frente a las soledades no deseadas. Desde 2024, esta línea de ayudas ha movilizado más de 1,1 millones de euros y ha permitido apoyar 21 proyectos desarrollados en Gipuzkoa.

'AuzoEkin' ha completado ya una primera fase de diagnóstico en Hondarribia, y ha planteado una segunda etapa centrada en la sensibilización y capacitación de agentes comunitarios, seguida de intervenciones socioeducativas y acciones de acompañamiento comunitario.

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la implicación de la ciudadanía. En este sentido, 'AuzoEkin' ya ha creado una red de personas voluntarias, los denominados 'guardianes vecinales', que detectan posibles situaciones de soledad y dinamizan acciones comunitarias en diferentes barrios para acompañar a personas mayores y contribuir a reforzar sus relaciones y su conexión con el entorno.

El diagnóstico realizado en Hondarribia ha puesto de manifiesto que la soledad no deseada constituye una preocupación reconocida por la ciudadanía. El 95% de las personas consultadas considera que la soledad es un problema y el 91% percibe específicamente la soledad no deseada como una problemática.

Asimismo, un 58% considera que el municipio no dispone de suficientes espacios o actividades para participar y relacionarse, mientras que un 57% reconoce que no sabría cómo actuar ante una persona que pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Los resultados también han mostrado una disposición significativa a participar en iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad: un 63% de las personas consultadas manifestó su voluntad de participar, frente a un 20% que no lo haría y un 17% que no adoptó una posición.

EXPERIENCIAS

La experiencia de 'AuzoEkin' se ha presentado junto a otras iniciativas desarrolladas por los territorios participantes en Korale. Portugal ha compartido el proyecto de 'Policía de Proximidad' de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, basado en la colaboración entre policía, servicios sociales y organizaciones comunitarias para detectar y acompañar a personas mayores que viven solas.

Irlanda ha presentado experiencias impulsadas por Fingal County Council para favorecer la inclusión social, la participación intergeneracional y el envejecimiento activo, mientras que Bélgica ha trasladado la experiencia de Aalst centrada en la participación social y política de las personas mayores en la construcción de entornos urbanos inclusivos.

Por su parte, la Región de Dinamarca Central ha presentado el programa 'More Together', desarrollado en Silkeborg, que combina la acción comunitaria, los servicios sociales y sanitarios y la colaboración entre diferentes agentes para prevenir y reducir la soledad tanto entre jóvenes como entre personas mayores.

El encuentro también ha permitido conocer experiencias vinculadas a los 'Community Navigators', figuras de acompañamiento que facilitan el acceso de las personas a recursos, actividades y redes sociales de su entorno.

La jornada celebrada en Aarhus ha incluido asimismo la participación de los socios de Korale en la Conferencia Nacional sobre Soledad de Dinamarca, así como visitas y sesiones de trabajo destinadas a conocer experiencias locales y compartir aprendizajes sobre prevención de la soledad, participación comunitaria, prescripción social y colaboración intersectorial.