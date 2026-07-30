Gipuzkoa Zainduz aprueba las primeras convocatorias para impulsar nuevas infraestructuras de cuidados en Iraurgi y Deba

SAN SEBASTIÁN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de Gipuzkoa Zainduz, ha aprobado las dos primeras convocatorias públicas para seleccionar los proyectos y socios con los que constituirá las primeras sociedades mixtas destinadas a promover nuevas infraestructuras de cuidados en las áreas de servicios sociales de Iraurgi y Deba Kosta.

Con este paso, la sociedad pública foral inicia su despliegue operativo y comienza a materializar la estrategia diseñada para impulsar los recursos que el territorio necesitará en los próximos años para responder al reto demográfico y consolidar un modelo de cuidados centrado en las personas, según han señalado desde la institución foral.

Las convocatorias, que serán publicadas en Boletín Oficial de Gipuzkoa y la plataforma electrónica de Gipuzkoa Zainduz, representan el primer paso para poner en marcha los primeros proyectos promovidos por esta herramienta creada por la Diputación Foral de Gipuzkoa para acelerar el desarrollo de infraestructuras estratégicas mediante fórmulas de colaboración, reforzando la participación del Tercer Sector Social de Euskadi.

La diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ha destacado que "el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa nos permite anticiparnos a las necesidades que tendrá el territorio en los próximos años y planificar dónde y cómo debemos reforzar la red pública de cuidados".

"Gipuzkoa Zainduz nace precisamente para convertir esa planificación en proyectos concretos, garantizando que todas las comarcas puedan disponer de los recursos que necesitan y avanzando hacia un mayor equilibrio territorial", ha recordado.

Las primeras actuaciones se impulsarán en las áreas de servicios sociales de Iraurgi y Deba Kosta porque "son dos proyectos alineados con las necesidades identificadas en el Mapa", ha detallado Peña, al tiempo que ha subrayado que el objetivo "va mucho más allá de construir nuevos equipamientos".

"Queremos seguir transformando el modelo de cuidados, fortalecer la red pública y hacerlo desde la colaboración entre las instituciones públicas, el tercer sector social y el resto de agentes comprometidos con un proyecto compartido de territorio. Se trata de acercar los recursos allí donde más se necesitan, reducir los desequilibrios territoriales y garantizar que todas las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a unos cuidados de calidad en condiciones de equidad", ha afirmado la diputada.

IRAURGI

La primera de las convocatorias impulsadas por Gipuzkoa Zainduz se desarrollará en el área de servicios sociales de Iraurgi, integrada por los municipios de Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil y Zestoa. El Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030 identifica esta área como una de las zonas en las que será necesario reforzar la red de recursos para responder a la evolución demográfica, avanzar en el equilibrio territorial y garantizar que las personas puedan acceder a cuidados de calidad cerca de su entorno.

Gipuzkoa Zainduz ha diseñado una convocatoria de carácter integral que permitirá seleccionar no solo al socio con el que constituirá una sociedad mixta, sino también la mejor propuesta para desarrollar la futura infraestructura de cuidados.

A diferencia de otros procesos, las entidades interesadas deberán presentar una solución completa que incluya la ubicación del futuro equipamiento, acreditando la disponibilidad de un suelo apto desde el punto de vista urbanístico, técnico y funcional, además del proyecto arquitectónico, el modelo de atención, la propuesta de explotación y la participación de una entidad del Tercer Sector Social de Euskadi.

DEBA KOSTA

La segunda actuación impulsada por Gipuzkoa Zainduz se desarrollará en el área de servicios sociales de Deba Kosta, integrada por los municipios de Deba, Elgoibar, Mendaro y Mutriku. Esta iniciativa forma también parte del despliegue del Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030, que identifica la necesidad de reforzar la red pública de cuidados en esta comarca.

A diferencia de la actuación prevista en Iraurgi, el proyecto de Deba Kosta cuenta ya con la parcela sobre la que se desarrollará la futura infraestructura. El Pleno del Ayuntamiento de Deba aprobó la cesión del suelo.

Este paso permite avanzar hacia la siguiente fase que consiste en la selección del socio que presente el mejor proyecto con el fin de constituir, junto con Gipuzkoa Zainduz, una futura sociedad Mixta para el diseño, construcción, equipamiento y puesta a disposición, para su gestión e integración en la red pública de servicios sociales de un centro residencial para personas mayores.

La convocatoria busca incorporar al proyecto a un agente con capacidad para diseñar, desarrollar y hacer realidad un equipamiento alineado con el modelo de cuidados que impulsa la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las propuestas deberán acreditar no solo la solvencia técnica y económica necesaria para ejecutar la actuación, sino también un modelo de atención innovador, centrado en las personas y desarrollado en colaboración con una entidad del Tercer Sector Social de Euskadi.

La valoración priorizará aquellos proyectos que mejor combinen calidad asistencial, viabilidad, experiencia e innovación, contribuyendo a fortalecer la red pública de cuidados de la comarca.

Tras la publicación de las convocatorias, se abrirá el plazo de dos meses para la presentación de las propuestas; deberán realizarse de manera electrónica a través de la plataforma abierta al efecto por Gipuzkoa Zainduz. Finalizado el proceso, se seleccionarán las iniciativas mejor valoradas y se procederá a la constitución de las primeras sociedades mixtas, dando inicio al desarrollo de ambos proyectos.