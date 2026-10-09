Gobierno central concede 1,3 millones en ayudas a 135 buques pesqueros vascos para compensar la subida del gasóleo

Barcos en Ondarroa - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido ayudas por un importe total de 1.352.319 euros a 135 pesqueros vascos con el objetivo de compensar la subida del precio del gasóleo derivado de la crisis en Oriente Medio.

El Ministerio ha hecho público una nueva relación de beneficiarios estas ayudas que, en conjunto, llegarán a casi 4.500 armadores que son propietarios de más de 4.800 buques de pesca en el Estado y que recibirán 9,9 millones de euros.

En el caso de Euskadi, las ayudas suman un total de 1.352.319 euros y afectan a 135 pesqueros. Esta compensación se destinará al gasóleo consumido en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio, el segundo tramo temporal de esta línea de ayudas.

Según han explicado desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, se ha optado por abonarlas parcialmente en periodos más cortos.

Los armadores disponen de un plazo de cinco días, entre el martes 13 y el lunes 19 de octubre, para comunicar errores, aportar las cuentas bancarias o, en su caso, renunciar a las ayudas.

Además, el Ministerio tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo pago de ayudas correspondientes al primer periodo de esta línea de apoyo, comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril, cuyo grueso se abonó en agosto (3,2 millones de euros).