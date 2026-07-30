Gobierno de España y Diputación firman un convenio para la cesión de los regadíos de Valle Alaveses

Regadío en Valles Alaveses - GOBIERNO ESPAÑA

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la firma del convenio con la Diputación Foral de Álava para regular la cesión de la explotación de las infraestructuras de los regadíos de Valles Alaveses (Zona 4 y colindantes), una actuación que ha permitido garantizar el riego de 700 hectáreas con una inversión de 26 millones.

En un comunicado, el Ministerio ha informado que el convenio tiene como objetivo establecer el régimen de explotación de las infraestructuras que fueron construidas al amparo del convenio suscrito el 6 de marzo de 2007 entre ACUAEBRO (en la actualidad ACUAES) y la Diputación Foral de Álava para el desarrollo, financiación y explotación de la actuación.

En virtud de dicho acuerdo, ACUAES construyó el embalse de El Molino para la regulación de los caudales del Arroyo del Valle, así como una red de tuberías en alta integrada por una conducción principal, de aproximadamente 16 kilómetros, desde el embalse, y cuatro conducciones principales, desde las Balsas de Pozalao, Cascajo, Vallejo de San Juan y Valdeagua, de unos 23,5 kilómetros.

También se ejecutaron las conexiones entre las captaciones y las balsas, con una longitud total de 8 kilómetros, y se construyeron balsas de retención de avenidas de los arroyos de cabecera del río Omecillo (arroyos de Pozalao, Cascajo, Vallejo de San Juan y Valdelagua).

Al respecto, ha indicado que las infraestructuras permiten un uso más eficiente de los recursos y evitan su detracción durante la época estival. Además, contribuyen a paliar los efectos de las inundaciones, mediante la laminación de avenidas, y de las sequías.

El convenio aprobado tiene por objeto la realización material por la Diputación Foral de Álava de las tareas de operación y mantenimiento de las infraestructuras, así como la gestión de la seguridad de presas y balsas, conforme el Real Decreto 264/2021.

Desde la finalización de las obras, en abril de 2014, ACUAES ha venido desarrollando directamente la explotación de las infraestructuras, cuya gestión ahora se cede a la Diputación Foral. Una vez firmado el convenio, la Diputación Foral asumirá, a partir del 1 de enero de 2027, la explotación de la actuación durante un periodo inicial de quince años, con posibilidad de prórroga.