Gobierno e Iberdrola invertirán 59 millones en el primer parque eólico de Euskadi en 20 años, el de Labraza en Oión

Con una potencia de 40 MW, contará con ocho aerogeneradores de Siemens Gamesa de 5 MW y las obras empezarán en el tercer trimestre de 2025

BILBAO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco e Iberdrola invertirán 59 millones en el primer parque eólico de Euskadi en 20 años que estará ubicado en el municipio alavés de Oión. Con una potencia de 40 MW, el parque de Labraza en Álava contará con ocho aerogeneradores Siemens Gamesa del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW, según han informado los promotores en un comunicado.

La sociedad creada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía del Gobierno Vasco para impulsar nuevos proyectos renovables en Euskadi, Aixeindar, han impulsado este parque, que se convertirá en el primero que se pondrá en marcha en Euskadi desde 2006, y lo hará desde la iniciativa público-privada, en una operación que, según han destacado, supone "un espaldarazo" a la cadena de suministro de la industria eólica vasca, sector en que Euskadi es líder en el mercado.

Gobierno Vasco e Iberdrola han contado con la empresa Siemens Gamesa, con sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia (Zamudio), que construirá los ocho aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW cada uno, perteneciente a la plataforma 4X. Las multiplicadoras de este modelo se fabricarán en las instalaciones de Asteasu (Gipuzkoa) y la subestación está a cargo de EDS Ingeniería y Montaje, ubicado en Galdakao (Bizkaia).

Según han subrayado, el desarrollo de parques de energía renovable en Euskadi es "una necesidad", pero al mismo tiempo también "una oportunidad para nuestra industria".

Asimismo, han destacado que el desarrollo de los aerogeneradores supone una apuesta por la industria de Euskadi que "generará un efecto tractor para toda la cadena de suministro de la industria eólica vasca, avanzar en la generación renovable de Euskadi, a la vez que se apoya a un sector importante para la industria vasca como es el de la eólica". Actualmente, Euskadi es líder en capacidades tecnológicas e industriales en energía eólica, han apuntado.

Este parque eólico no requiere la realización de nuevas infraestructuras eléctricas para su conexión a la red, ya que cuenta con una línea de evacuación a través de la subestación de los parques eólicos ya existentes en Aguilar de Codés (Navarra), reduciendo así de manera importante las afecciones ambientales.

Una vez en funcionamiento, producirá anualmente 99.679 MWh, que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares. La instalación de este parque eólico de 40MW supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26%, pasar de 153MW a 193MW.

Además, evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 tCO2, lo que equivale a las emisiones de más de 50.000 vehículos. Para lograr el mismo ahorro de CO2, sería necesario plantar 1,7 millones de árboles.

El parque eólico de Labraza acaba de solicitar la licencia de obras y avanza en la ejecución del proyecto tras haber conseguido todas las autorizaciones previas durante la tramitación sectorial.

OBRAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Una vez finalizados todos los trámites administrativos, se espera que las obras comiencen en el último trimestre de este año, y que el parque pueda entrar en funcionamiento un año después del inicio de las obras.

Este proyecto, de 40 MW de potencia, se convierte así en la primera instalación eólica que generará energía 100% verde que se pondrá en marcha en Euskadi desde 2006.

Ubicada en Álava, en las Juntas Administrativas de Labraza y Barriobusto (Oion), se sumará a la capacidad eólica instalada en la actualidad en Euskadi. Iberdrola distribuye 143 MW de los 153 MW totales que hay en Euskadi en sus cuatro parques eólicos de Euskadi: Oiz, Elgea, Urkilla y Badaia.

Este lunes a la mañana, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el CEO de Iberdrola Renovables Energía, Julio Castro, y el managing director de Siemens Energy y Siemens Gamesa en España, Kerman Gabiola, junto con la viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende, y el director general del Ente Vasco de la Energía, Mikel Amundarain, se han acercado al parque eólico de Oiz, que fue el primero instalado en Bizkaia, en el año 2003.

Mikel Jauregi ha apelado al "espíritu que desarrolló el parque eólico de Oiz, como modelo de colaboración público-privada que crea y fortalece el tejido industrial de Euskadi".

El consejero ha subrayado la importancia del nuevo proyecto renovable de Labraza. "La sociedad vasca apuesta decididamente por las energías renovables, al igual que este Gobierno. Por primera vez en 20 años Euskadi va a contar con un nuevo parque eólico que generará energía verde para nuestros hogares y nuestras industrias", ha señalado.

Ha añadido que se hará desde la iniciativa público-privada, "contando con la cadena de valor de la industria eólica vasca, un sector en el que somos un referente en Europa". Además, ha indicado que quieren un modelo social que beneficie de forma directa, en primer lugar, a los vecinos de las localidades en las que se desarrollan los proyectos renovables, a los ayuntamientos y administraciones locales, y a las empresas del entorno. "De esta forma, contribuimos al cuidado del medio ambiente, a la descarbonización, al desarrollo de nuestra industria, y a la mejora de la sociedad, pueblos y empresas locales", ha apuntado.

Por su parte, Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía, ha señalado que Iberdrola tiene toda la capacidad de inversión, experiencia y tecnología para impulsar los proyectos renovables "allá donde va". "Que lo haga, tras veinte años, en su propia tierra nos llena de orgullo. Y nos llena de orgullo no sólo porque es positivo para los ciudadanos vascos, sino también porque vamos acompañados de las instituciones vascas y de la industria que tenemos aquí", ha indicado.

Según ha destacado, Euskadi tiene el potencial de producir toda la cadena de suministro industrial eólico y, en cambio, no tenía un nuevo parque desde hace 20 años. "No nos podemos quedar atrás. Iberdrola tiene la fuerza, como indica el nombre de la sociedad junto al EVE, Aixeindar (fuerza del viento en euskera), para llevar a cabo, con todas las garantías y su experiencia demostrada, proyectos que conviertan al País Vasco en líder de la descarbonización de nuestra industria a través de la energía renovable sumada a la electrificación. No podemos perder esta oportunidad. Nos jugamos mucho", ha remarcado.

Por su parte, Kerman Gabiola, managing director de Siemens Energy y Siemens Gamesa en España, ha subrayado la importancia de este proyecto. "El valor añadido local es muy alto. Se trata del primer parque que se construye en el País Vasco en las últimas dos décadas, lo que supone un importante paso adelante en la reactivación de la energía eólica", han subrayado.

Los promotores han manifestado que el parque eólico de Labraza prevé la creación de hasta 90 empleos, fundamentalmente locales, durante la fase de construcción, y "va más allá en el impacto positivo y beneficios para los municipios, para sus vecinos y para las empresas cercanas".

La instalación del parque eólico supondrá para las arcas municipales un ingreso inicial de alrededor de 1,2 millones con el inicio de las obras, y de unos ingresos recurrentes del entorno de 230.000 euros anuales en concepto de impuestos y cánones.

Además, se valoran opciones de participación y beneficios directos para la ciudadanía y las empresas, como la reducción en el precio de la energía, acuerdos de suministro de energía eléctrica a largo plazo con empresas próximas al parque o mejoras en centros sociales.

Por otra parte, han señalado que el parque eólico Labraza tiene en cuenta "diferentes e innovadoras" medidas de protección de avifauna y la biodiversidad.