Ejecutivo Vasco pide a AirBnB que retire de su web 700 anuncios sin número de registro

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha anunciado este viernes que el Gobierno Vasco ha remitido un requerimiento a Airbnb para retirar 700 anuncios sin número de registro. "Si no los retiran, aplicaremos sanciones basadas en la normativa de consumo. Vamos a seguir usando todas las herramientas posibles para combatir el fraude", ha subrayado.

En el pleno de control al Gobierno del Parlamento Vasco, la parlamentaria del PSE Aroa Jilete ha preguntado al consejero sobre el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamiento.

Hurtado ha afirmado que esta nueva herramienta "reforzará el control sobre las viviendas y habitaciones de uso turístico", y se integra en la estrategia del Gobierno Vasco por un turismo "sostenible y libre de fraude". "El Departamento lleva tiempo preparándose para esta transición, como ya es habitual en nuestra forma de actuar: colaborando, coordinándonos y liderando políticas de control riguroso y sostenibilidad", ha subrayado.

Según ha recordado, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma, gestionada a través del Colegio de Registradores que "servirá como punto de intercambio de información con las administraciones competentes en materia de turismo y obligará a todas las viviendas turísticas a inscribirse en un nuevo registro estatal".

El consejero ha recordado que Euskadi ya cuenta con su propio Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REATE), regulado por la Ley de Turismo y su correspondiente Decreto, y que seguirá siendo obligatorio. De esta forma, ha explicado que cualquier vivienda turística que quiera operar en Euskadi deberá figurar en el REATE y también en el nuevo Registro Único si se anuncia en plataformas online.

En este sentido, ha informado que el Departamento ha enviado ya comunicaciones a todos los titulares de viviendas y habitaciones turísticas, advirtiendo de las consecuencias del incumplimiento. "Si no actualizan su número de registro en las plataformas digitales, podrán ser sancionados e incluso cesar su actividad", ha explicado Hurtado.

Por otro lado, ha destacado que la puesta en marcha de la ventanilla única no ha supuesto una paralización de las acciones de control. "Seguimos negociando con plataformas para retirar anuncios ilegales. Algunas colaboran, otras no. Y aunque hasta ahora no hemos podido sancionar directamente a las plataformas por limitaciones jurídicas, eso va a cambiar con el nuevo reglamento europeo", ha asegurado.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno Vasco ha remitido un requerimiento a Airbnb para retirar 700 anuncios sin número de registro. "Si no los retiran, aplicaremos sanciones basadas en la normativa de consumo. Vamos a seguir usando todas las herramientas posibles para combatir el fraude", ha insistido.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de su Departamento con la "cooperación interinstitucional". "Seguimos trabajando con ayuntamientos, diputaciones, el Ministerio de Vivienda y el de Consumo para proteger los derechos de las personas consumidoras y frenar la competencia desleal. Vamos a seguir regulando y explorando todas las vías posibles para que Euskadi siga siendo un destino turístico sostenible", ha concluido.