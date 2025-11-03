Gobierno Vasco afronta la negociación presupuestaria sin "condiciones previas" pero pide altura de miras a la oposición

D'Anjou ha presentado ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico - PAULINO ORIBE-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, ha explicado que el Gobierno Vasco afrontará la negociación presupuestaria con la oposición sin "condiciones previas", aunque ha emplazado a EH Bildu, PP y Sumar a actuar con "altura de miras y sinceridad", y a abandonar los "intereses partidistas" para tratar de llegar a un acuerdo.

D'Anjou ha presentado este lunes, ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico para 2026, que asciende a 16.378 millones, un 4,1% más que el de este año.

En su intervención, el consejero ha anunciado que, tras las comparecencias de las consejeras y los consejeros en el Parlamento para presentar los presupuestos de sus respectivos departamentos, iniciará una ronda con Sumar, PP y EH Bildu "para explorar posibles alianzas".

"UNA BASE MÍNIMA"

El consejero ha asegurado que afronta esta negociación desde una posición en la que "no hay condiciones previas", aunque ha considerado que es necesario contar con "una base mínima", consistente en la necesidad de actuar con "altura de miras y sinceridad" a la hora de buscar "aquello que nos une" con el fin de llegar a acuerdos.

"Solo hace falta voluntad política", ha manifestado, si bien ha reconocido que será necesario asumir algunos "riesgos". En todo caso, ha considerado que "el esfuerzo valdrá la pena", ya que se transmitirá "un mensaje muy positivo" a la sociedad. De esa forma, ha llamado a la oposición a dejar de lado los "intereses partidistas" con el fin de buscar posibles puntos de entendimiento.

(Habrá ampliación)