Gobierno Vasco agradece la "actitud cívica" en el eclipse tras desactivar el LABI sin incidentes reseñables

Vista durante el eclipse solar total de 2026. - Gabri Solera - Europa Press

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco dio anoche por finalizada la fase de alerta del LABI (el Plan de Protección Civil de Euskadi), declarada por el eclipse solar, "sin grandes incidentes que reseñar", por lo que ha agradecido a la ciudadanía su "actitud cívica y responsable" durante toda la jornada.

El Ejecutivo de Euskadi activó a la tres de este pasado miércoles la fase de alerta del LABI ante el previsible aumento de desplazamientos y concentración de personas en distintos puntos del territorio por el eclipse y las altas temperaturas previstas para la jornada.

La fase de alerta del LABI se dio por finalizada pasadas las once de la noche "sin grandes incidentes que reseñar". A medianoche, se vvovió a permitir a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima circular por la red viaria vasca.

Tras la jornada en la que "Euskadi ha sido testigo de un eclipse solar histórico", el Gobierno Vasco ha agradecido "el comportamiento de la ciudadanía vasca que durante todo el día ha mostrado una actitud cívica y responsable".