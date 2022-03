El Gobierno Vasco anuncia "inversiones adicionales" y que seguirá creándose empleo pese al impacto de la guerra

E-Podemos reclama al Ejecutivo un "escudo social y económico" para proteger a empresas y familias de las consecuencias del conflicto

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado que, pese al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía vasca, no existe "al menos de momento" una crisis económica y que incluso en la actual coyuntura "se va a generar empleo". Además, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha "inversiones adicionales" en los próximos meses.

Azpiazu ha respondido, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una interpelación de Elkarrekin Podemos-IU, formación que le ha reclamado medidas para crear "un escudo social y económico" frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en las empresas y en las familias de Euskadi.

El parlamentario David Soto ha subrayado la necesidad de poner en marcha un plan de estímulo "potente" y de adoptar medidas que protejan a los hogares y a las empresas del encarecimiento del suministro energético y de los combustibles. Además, le ha reclamado que se apruebe un recargo impositivo para que las empresas eléctricas se hagan "corresponsables" a la hora de hacer frente a esta situación. Dicho recargo, según ha dicho, "se podría aplicar" en la propia Cámara autonómica.

Azpiazu, por su parte, ha reconocido que la invasión de Ucrania ha "trastocado" la economía mundial. No obstante, ha afirmado que en el caso de Euskadi "no hablaría de crisis económica, al menos de momento". "La economía está creciendo y se va a generar empleo, incluso en esta coyuntura", ha añadido.

"No podemos hablar de crisis", ha insistido el consejero, que ha precisado que lo que se está produciendo es una "ralentización económica". En todo caso, ha reconocido que esto "es un problema", ya que "no iremos tan bien como nos hubiera gustado".

PREVISIONES Y RECAUDACIÓN

Azpiazu, que ha recordado que el Gobierno Vasco presentará "en breve" plazo sus nuevas previsiones económicas, ha manifestado que en el caso de la recaudación, aún es pronto para determinar qué impacto va a tener esta guerra en los ingresos de las haciendas forales. De todas formas, ha recordado que la recaudación acumulada entre enero y febrero ha crecido un 10%.

Por otra parte, ha manifestado que al margen de las medidas que vayan a adoptar las instituciones europeas y el Gobierno central para hacer frente a problemas como el carecimiento de la energía o la falta de suministros, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha "inversiones adicionales". Asimismo, ha subrayado que más allá de las decisiones europeas que se adopten a corto plazo, es necesario avanzar hacia una menor dependencia energética para evitar el "chantaje" de determinados países suministradores.

En el mismo pleno, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha preguntado al consejero sobre las medidas necesarias para paliar las consecuencias derivadas de la "alta dependencia energética" de Euskadi, y ha reclamado al Gobierno Vasco la adopción de "incentivos, ayudas, estímulos" para paliar la situación actual, entre las que ha propuesto un Ingreso Mínimo Vital o una RGI para las empresas en dificultades.

El titular de Economía ha defendido que "la ausencia de soberanía energética en Europa, y en Euskadi en particular, no es algo que haya surgido con la crisis Ucrania; y tampoco es una cuestión que ponga en riesgo 'per se' el crecimiento de Euskadi".

"Una economía industrial como la nuestra no podría haber alcanzado los niveles de crecimiento y bienestar que disfrutamos en estos momentos si hubiésemos renunciado a las importaciones energéticas", ha señalado.

"SIMPLIFICACIÓN EXCESIVA"

Por tanto, ha contestado a PP+Cs que "atribuir las consecuencias de la actual crisis exclusivamente la dependencia energética exterior es una simplificación excesiva".

Azpiazu ha explicado que el compromiso de Euskadi con la transición hacia una economía baja en carbono "ha obligado a acelerar el proceso de construcción de infraestructura energética verde, a mejorar la capacidad de autoabastecimiento, a la vez que se reduce la producción de electricidad basada en hidrocarburos sólidos".

"Todas y cada una de las muchas acciones de política energética y climática que se están acometiendo por el Gobierno y el resto de instituciones europeas van en la dirección correcta de diversificar para que los mercados energéticos sean competitivos y estén bien abastecidos; incentivar para fomentar la transición hacia fuentes renovables; y compensar para proteger a las personas y sectores vulnerables durante la transición a una economía baja en carbono", ha detallado.

No obstante, ha reconocido que "mientras tanto" la dependencia de las energías de transición y en concreto, del gas, ha aumentado. Al respecto, ha afirmado que "un problema añadido es que Europa tampoco tiene gas y que el mercado mundial está sujeto a una elevada tensión".

"Una vez más, eso no es un problema exclusivo de Euskadi ni de Europa. Este no es un problema generado por el conflicto bélico, es más bien un programa agravado y evidenciado por el mismo", ha señalado.

Azpiazu ha afirmado que la disminución de suministro ruso ligada al conflicto bélico en Ucrania ha "desatado la subida de precio de gas" que, unido al particular mecanismo de fijación de precios en la electricidad, ha encarecido "de manera importante" la factura energética.

Asimismo, ha rechazado las críticas de PP+Cs en las que esta formación afirmaba que el Gobierno Vasco ha "fallado" en las previsiones, recordando que el último termómetro de la economía vasca es del 1 de marzo y recoge los datos de febrero, días en los que "nadie podía saber lo que está pasando". "Veremos en el futuro cómo se está planteando, pero el crecimiento de la economía todavía se está produciendo de una manera sólida", ha asegurado.

Azpiazu ha defendido que como en otras crisis, "la solución a este tipo de cuestiones proviene de la cooperación de todos los niveles, de la público-privada, entre estados y regiones, y entre diferentes administraciones".

Asimismo, ha citado el Corredor Vasco de Hidrógeno, proyecto de colaboración público-privada que tiene como objetivo impulsar el hidrógeno como industria energética, como "ejemplo de las muchas iniciativas en las que participa el Gobierno Vasco con el objetivo de impulsar la descarbonización y reducción de la dependencia energética".

Ante la petición de PP+Cs de "acciones por parte del Gobierno", ha recordado que el próximo martes se van a anunciar "una serie de medidas en materia financiera para resolver problemas concretos, de empresas concretas".