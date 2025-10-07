Gobierno vasco aumenta en 2 millones el programa de Vehículos de menos emisiones y pide al Estado ampliar el Moves III

Pide a la Comisión Europea que tome el liderazgo para potenciar el sector de la automoción europeo y ponga en marcha un Plan Renove Europa

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha decidido ampliar en dos millones adicionales el presupuesto de su programa de Vehículos de Menos Emisiones y ha solicitado al Ministerio la ampliación de las ayudas al programa Moves III.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para hacer un balance y analizar la situación de los programas de ayudas a la adquisición de vehículos Moves III y Vehículos de Menos Emisiones, cuyo "exito" requiere, según ha destacado, una ampliación de las ayudas para cubrir la demanda.

"Están siendo todo un éxito y han movilizado a buena parte de la ciudadanía vasca para cambiar sus vehículos antiguos por coches más sostenibles y menos contaminantes", ha agregado.

Mikel Jauregi ha explicado que el presupuesto de ambos programas ya ha sido cubierto, por lo que ha defendido que tanto Moves III como Vehículos de Menos Emisiones requieren de una ampliación de las ayudas para satisfacer la demanda de adquisición de vehículos existente.

Con este motivo, el consejero ha anunciado que el Gobierno vasco ha ampliado el presupuesto de su programa de Vehículos de Menos Emisiones en dos millones de euros adicionales, tras haberse cubierto la semana pasada, con lo que espera cubrir la demanda estimada. Como primera medida destinada a atender la demanda, el Ejecutivo vasco ya había ampliado el plazo de solicitud de ayudas hasta el 15 de octubre.

En referencia a este programa Vehículos de Menos Emisiones del Gobierno Vasco, Jauregi ha subrayado que "han sobrepasado todas sus expectativas" y ha destacado que se trata de un programa pionero a nivel europeo basado en la neutralidad tecnológica para la descarbonización del transporte.

Mikel Jauregi ha añadido que, con las expectativas que tienen por las solicitudes presentadas, para el día 15 de octubre se cubrirá toda la demanda que tienen hasta esta fecha.

El consejero ha apuntado que, según Faconauto, la venta que hacen los concesionarios han registrado un incremento del 31,6% desde que el plan Vehículos Menos Emisiones está vigente, "muy por encima" del crecimiento medio estatal del 18,9%.

Jauregi ha afirmado que, en términos del avance de la electrificación, Euskadi se sitúa entre las comunidades con una mayor penetración de este tipo de vehículos, con una cuota del 20% del total de su mercado en el primer semestre de 2025 y una mejora interanual del 98,4%. Ha añadido que este año la demanda de vehículos eléctricos se ha duplicado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea "para que tome el liderazgo en el avance de la descarbonización del transporte mediante la neutralidad tecnológica, generando así nueva demanda y actividad económica que permita potenciar el sector de la automoción".

Por ello, ha instado a la Comisión Europea a que, tomando como base la experiencia del modelo tecnológicamente neutro de este programa de ayudas para la adquisición de Vehículos de Menos Emisiones en Euskadi, que ya se ha presentado tanto en Madrid como en Bruselas, se ponga en marcha un Plan Renove Europa, al objeto de reducir las emisiones, descarbonizar el parque móvil, y generar nueva demanda y carga de trabajo para el sector del automóvil en Europa.

PROGRAMA MOVES III

En relación al programa Moves III, Jauregi ha informado de que este lunes se concedió la ayuda número 1.584, cumpliendo "con éxito" el objetivo del programa, y con la que se ha cubierto el presupuesto del programa de ayudas.

El consejero ha señalado que, para dar respuesta a la demanda actual de concesión de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos del programa Moves III, el consejero ha comunicado que el Gobierno vasco ha solicitado al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lleve a cabo una ampliación del presupuesto del programa para cubrir la lista de espera que a día de hoy excede 2.000 aplicaciones.

Jauregi ha desvelado que ya el pasado mes de julio, en previsión del éxito que este programa iba a tener entre la ciudadanía vasca, pidió al IDAE un aumento de la dotación de fondos para el programa y en este momento está a la espera de respuesta por parte del Ministerio.

Con respecto a la demanda de ayudas para la instalación de puntos de recarga del programa Moves III, ha señalado que el proceso se está desarrollando "de forma muy satisfactoria", con la concesión favorable a más de 900 solicitudes. Jauregi ha recordado que aún queda presupuesto para que los usuarios puedan seguir solicitando estas ayudas.

Además, ha señalado que este programa tenía una dotación total de 15 millones y las ayudas eran, tanto para compra de coche nuevo como para puentos de recarga.

Ha recordado que este lunes se concedió la última ayuda pero quedan alrededor de 2.300 solicitudes en lista de espera. Jauregi ha indicado que en julio pidieron a IDAE para duplicar el presupuesto de los 15 millones y "dar respuesta" a esa lista de espera.

Según ha explicado el consejero, en el presupuesto del Estado hay "remanentes" y ha reclamado que esos remanentes se dirijan a comunidades como Euskadi, que han sido "muy eficientes y ágiles a la hora de dar esas ayudas".

Por último, el consejero ha destacado que la apuesta por la movilidad eléctrica y por las tecnologías menos emisoras de CO2 sitúa a Euskadi "en la vanguardia" de la transición energética y la lucha contra el cambio climático a nivel europeo.