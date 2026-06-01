Gobierno vasco, diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y Bilbao y San Sebastián presentan una sede conjunta para el Mundial

Archivo - Estadio de San Mamés - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, y Bilbao y San Sebastián, además del Athletic Club y la Real Sociedad, han trasladado a FIFA un documento oficial en el que comunican su voluntad de continuar en el proceso para ser sede del Mundial 2030, a través de una candidatura conjunta de las ciudades de Bilbao y San Sebastián para que San Mamés y Anoeta sean sede única y se jueguen dos partidos en cada estadio.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, esta presentación se ha llevado a cabo cumpliendo los plazos establecidos por FIFA en el proceso de selección de sedes "después de que las administraciones implicadas hayan realizado los pertinentes estudios y análisis de acuerdo con las exigencias y condiciones de la organización, y anteponiendo el interés general y la perspectiva de país en la toma de decisiones".

Así, las instituciones vascas han trasladado que en el año 2022, "ante la elevada exigencia de determinados requerimientos exigidos por la FIFA", trabajaron sobre las condiciones generales y, en 2024, trasladaron a la FIFA un documento que recogía los aspectos que consideraban "que no podían ser asumidos por ninguna de las dos sedes, tanto desde el punto de vista económico como del de impacto en la ciudadanía".

Entre las "líneas rojas" se recogían "algunos costes económicos muy elevados"; las exigencias para demostrar la capacidad de celebrar eventos internacionales en las sedes; la necesidad de modificar aspectos normativos; la exigencia de nuevas inversiones en los estadios y en los territorios; la no inclusión de las lenguas cooficiales en Euskadi; la no realización de otros eventos en las ciudades-sede durante las fechas de la competición; y determinadas exclusividades para la empresa organizadora del Mundial.

El pasado mes de marzo de 2026 representantes de la FIFA visitaron los campos de San Mamés y Anoeta. "Tras esa visita, sin que ninguna de las cuestiones trasladadas dos años antes por las instituciones vascas hubieran sido ni siquiera consideradas, se comenzó un análisis profundo de lo que supondría aceptar todas las peticiones para acoger dos sedes del Mundial 2030", han explicado.

"PRESUPUESTO ÚNICO"

De este modo, las instituciones han decidido, "en la defensa de los intereses y el bienestar de la ciudadanía a la que representan", presentar a la FIFA "un presupuesto único de lo que supondrían los aspectos que sí estarían dispuestos a asumir", considerando que ambas se unirían en una única sede, con dos estadios (San Mamés y Anoeta) para una fase de grupos en el año 2030, jugándose dos partidos en cada estadio.

En este aspecto, entienden que no hacerlo de esta forma "supondría un perjuicio para la sociedad vasca en general, y así se lo ha hecho saber a la FIFA" en la documentación enviada este domingo, día 31 de mayo. "Se queda a expensas de respuesta de la empresa organizadora del evento", han añadido.

Por último, las instituciones han insistido en su compromiso para continuar trabajando de forma coordinada y bajo los parámetros de interés general y perspectiva de país señalados "en la preparación seria y rigurosa de la documentación exigida por la FIFA, respetando asimismo la discreción que rige las negociaciones entre la candidatura y la organización".