Levantan las medidas preventivas en Muskiz (Bizkaia) tras reducirse los niveles de benceno

Imagen de Muskiz (Bizkaia) con la imagen de Petronor al fondo - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud Pública del Gobierno Vasco ha decidido levantar las medidas preventivas establecidas este pasado jueves tras la incidencia en un tanque de gasolina de Petronor, tras constatar que los niveles de concentración de benceno "se han reducido y estabilizado".

Según los datos apostados por el Ejecutivo, en las últimas horas "se han reducido y estabilizado, en torno a 2 microgramos por metro cúbico, los niveles de concentración de benceno en aire ambiente".

Por este motivo y teniendo en cuenta que Petronor "mantiene controlada la incidencia", Salud Pública ha decidido levantar las medidas de carácter preventivo establecidas este pasado jueves.

En todo caso, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.

Según ha recordado, tras la incidencia en uno de los tanques de Petronor, parte de la gasolina se ha evaporado "generando una emisión de su fracción volátil al aire". La empresa, ha explicado, está aplicando "todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos".