Gobierno Vasco licita la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute con un presupuesto de 3,2 millones

EH Bildu critica que los socios del Gobierno Vasco "no son capaces de articular un discurso común" sobre la conexión ferroviaria con Navarra

VITORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García, ha informado este viernes de que el Gobierno Vasco, a través del ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha aprobado la licitación de la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute en la integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, que cuenta con un presupuesto base de 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

En el pleno de control al Gobierno celebrado en la Cámara vasca, la consejera ha sido preguntada por la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba sobre la conexión de la Y vasca entre Navarra y la Comunidad Autónoma vasca.

Villalba ha criticado que PNV y PSE "dicen una cosa y la contraria", y son "unos socios de Gobierno que no son capaces de articular un discurso común" respecto a la conexión ferroviaria con Navarra. "¿Se ha parado a pensar qué mensaje le están enviando a la ciudadanía con semejante despropósito?", ha cuestionado.

EH Bildu ha reclamado "un tren social de altas prestaciones que conecte Gasteiz con Iruña utilizando las infraestructuras existentes, adecuándolas y modernizándolas" y cree que este modelo "puede garantizar las necesidades de desplazamiento de personas y mercancías con unos costes muchísimo menores y sin el impacto ambiental del TAV". "No necesitamos otra costura en el territorio", ha defendido.

La consejera ha dado a conocer esta licitación, tres días después de que el Consejo de Gobierno autorizara al Departamento de Movilidad Sostenible la firma de la encomienda, a su ente público Euskal Trenbide Sarea.

Según ha recordado, el nudo de Arkaute es una infraestructura de 10,7 kilómetros que contará con un presupuesto estimado de 146,33 millones de euros (3,25 millones destinados a la redacción del proyecto constructivo, 130,07 a la ejecución de las obras y 13,01 a la dirección facultativa de las mismas).

Según ha detallado el Ejecutivo, al igual que en la encomienda de gestión del túnel de Abando, la forma de pago será por medio de certificaciones de obra mensuales que ETS remitirá a Adif para su pago, sin recurrir al mecanismo del descuento vía Cupo.

Asimismo, ha subrayado que "se trata de la culminación de un largo proceso administrativo zanjado el pasado 20 de diciembre con la firma del convenio por el que la administración estatal encomienda al Gobierno Vasco la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras del nudo de Arkaute, el punto en las inmediaciones de Vitoria-Gasteiz a través del que se distribuirán los trenes a lo largo de la Y vasca".

Los trabajos que deberá realizar la empresa adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto en su alternativa Este del Nudo de Arkaute, seleccionada del "Estudio Informativo de la Integración del Ferrocarril de Vitoria-Gasteiz", incluirán la conexión de esta red de alta velocidad en sentido Vitoria y Bilbao /San Sebastián, y la conexión del corredor con la línea ferroviaria convencional que se dirige a Alsasua/Pamplona.

Los trabajos se proyectarán siempre bajo la premisa de mantener en funcionamiento los servicios ferroviarios actuales. El trazado objeto del estudio conecta el final del tramo denominado "Acceso a Vitoria", en el entorno del cruce de la actual vía Madrid-Hendaia con el río Errekaleor, con el tramo de la línea de alta velocidad ya ejecutado en Arratzua/Ubarrundia-Legutiano I, en el entorno de las localidades de Cerio y Arkaute. Dando así continuidad también a la línea convencional Vitoria-Alsasua- Pamplona.

El contrato consta de una primera fase de 18 meses en los que se realizarán los trabajos de redacción del proyecto. Concluido ese plazo, ETS enviará una versión cero del proyecto constructivo y que --tras las correspondientes supervisiones por parte de Adif, que se podrán prolongar durante seis meses-- culminará con la aprobación definitiva del mismo.

CONEXIÓN CON NAVARRA

Respecto a la polémica por la conexión del enlace del Tren Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra, la consejera ha defendido que "el debate, aunque se realice con vehemencia, es legítimo siempre y cuando se guarden las formas". "Como consejera de Movilidad Sostenible debo recordar una vez más que la línea sólo puede enlazar por un punto y que no me gustaría que nadie se tomara la decisión final que se adopte como un agravio territorial. Pase por donde pase, ganará Euskadi", ha subrayado

También ha rechazado que EH Bildu critique los costes económicos o los retrasos de la llegada de la alta velocidad, cuando "uno de los motivos que más dolor y frustración han producido a lo largo de los años han sido ETA y su tristísima aportación a la infraestructura".

"No estaría de más que algún día, aunque con retraso, lo reconocieran. Y tampoco estaría de más que, si no van a colaborar, por lo menos pidiesen a su entorno que no moleste, que no impidan realizar en Aralar las catas necesarias para finalizar los estudios técnicos que nos permitan a los gobiernos español, navarro y vasco tomar la mejor decisión", ha reclamado.

La consejera ha defendido que el tren de alta velocidad es una infraestructura "muy valiosa para Euskadi, esencial para conectar los tres territorios vascos con el resto de España y Europa". "Mi compromiso es seguir dando pasos para agilizar la llegada del TAV a Euskadi y contamos con el mejor equipo para hacerlo", ha subrayado.