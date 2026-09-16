Gobierno vasco prevé movilizar 25 millones para acelerar la transición a un metal "más circular y competitivo"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, con los asistentes a la presentación del proyecto Basque Zirkular Metals. - IREKIA

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco impulsa el proyecto Basque Zirkular Metals, iniciativa público-privada con la que espera movilizar cerca de 25 millones de euros e implicar a 11 líderes industriales, cinco clústeres industriales y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de "acelerar" la transición hacia un metal "más circular y competitivo".

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha presentado este miércoles en Barakaldo (Bizkaia) Basque Zirkular Metals, uno de los proyectos "transformadores de liderazgo público" del Plan de Industria - Euskadi 2030, para posicionar a Euskadi entre las regiones europeas "de referencia en la transformación circular del acero y los metales".

Con esta iniciativa, que espera movilizar cerca de 25 millones de euros, el 70% de capital privado, se persigue impulsar soluciones que refuercen la competitividad, la autonomía estratégica y la descarbonización de seis sectores industriales en Euskadi: siderurgia, automoción, movilidad sostenible, energía eólica, fabricación avanzada y construcción, ha explicado Jauregi.

En el proyecto participarán ArcelorMittal Sestao, Sidenor, Grupo Tubacex, Gescrap, CAF, Gestamp, Gamesa Gearbox, Haizea Wind Group, Viuda de Sainz, Etxetar, y FMD Carbide, junto a BRTA, EHU, TKNIKA; y los clústeres Siderex, AFM, Buid:INN, Acicae y Aclima.

Tras indicar que "el futuro industrial de Euskadi depende de nuestra capacidad para anticiparnos a los cambios y convertir los desafíos en oportunidades", Jauregi ha señalado que la UE ha identificado al acero y a los metales como "sectores estratégicos para la prosperidad futura del continente".

Europa, ha apuntado, "necesita producir acero bajo carbono, reducir dependencias externas y también asegurar materiales para su industria" y hacerlo, además, "aumentando su capacidad tecnológica y manteniendo su capacidad productiva".

"Lo que estamos presentando hoy en Euskadi es un proyecto de circularidad que mejora la competitividad e impulsa la descarbonización de nuestra industria", ha destacado, para afirmar que la economía circular es "el motor principal para transformar la industria del acero porque desvincula directamente producción industrial, el consumo de recursos y las emisiones de carbono".

Jauregi ha explicado que la circularidad "reduce costes de operación, disminuye las emisiones de carbono y protege las industrias frente a la volatilidad de los precios de las materias primas que estamos viviendo hoy en día". La circularidad, ha insistido, es "motor de competitividad" y desde el Gobierno Vasco, ha dicho, impulsan Basque Zirkular Metals con el objetivo de "liderar la nueva industria circular del acero en Europa".

El consejero ha afirmado que, con este proyecto "transformador", aspiran a situar a Euskadi "entre las regiones europeas líderes en la transformación circular del acero y los metales". El objetivo, ha insistido, es "avanzar hacia productos metálicos de mayor valor a y bajos en carbono, reducir la dependencia exterior de materias primas y anticipar las nuevas exigencias europeas de circularidad y descarbonización".

Según ha asegurado, "ya partimos de una base bastante sólida" porque Euskadi "reúne las capacidades, el conocimiento y la voluntad compartida necesarios para situarse a la vanguardia europea de la circularidad del metal", con "una industria comprometida, una base tecnológica sólida y una cultura de colaboración que nos diferencia, porque somos ejemplos de colaboración público-privada".

Mikel Jauregi ha dicho que el proyecto aspira a situar a Euskadi entre las regiones europeas líderes en la transformación circular del acero y los metales, junto a Lombardía (Italia), Flandes (Bélgica), Grand Est (Francia), Renania del Norte-Westfalia (Alemania) y la región sueca de Suecia Central.

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Por otro lado, ha destacado que este proyecto "transformador nace de la colaboración público-privada, de la escucha activa y del trabajo en conjunto". Así, ha detallado que durante los últimos meses han mantenido más de 50 sesiones con "toda la cadena de valor, para escuchar, comprender y priorizar necesidades reales".

De este trabajo conjunto, ha apuntado, se han identificado "retos muy concretos", entre los que ha citado "el acceso a las materias primas secundarias de calidad, la mejora tecnológica, la trazabilidad de los materiales, el ecodiseño, los nuevos modelos de negocio y la adaptación a la nueva regulación europea".

Según ha anunciado, ya se está trabajando en el primer hito del proyecto Basque Zirkular Metals, poner en marcha durante este año 2026 el pasaporte digital de producto, "el requisito de la Unión Europea que obliga a la trazabilidad digital del acero, el aluminio y otros productos de metal". "Una trazabilidad que esperemos nos haga más competitivos con los competidores externos a Europa", ha confiado.

Por su parte, la viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, Irantzu Allende, ha señalado que la producción del acero en Europa se ha reducido un 20% del 2018 al 2024 y ha precisado que, "en este contexto geopolítico tan complejo, donde cada vez más la seguridad del suministro es más importante, donde queremos tener materiales primas y materiales secundarios de alta calidad, cobra gran relevancia la autonomía estratégica".

Según ha advertido, "si reducimos la producción de acero en un 20% en Europa, puede significar que reduzcamos también y que descalemos en Euskadi la industria de la siderurgia, de automoción, movilidad, sostenibilidad, energía eólica, fabricación avanzada y construcción".

Entre los principales ejes del proyecto Basque Zirkular Metals, Allende ha destacado "la circularidad entendida como intentar asegurar y garantizar el suministro de materiales secundarios y como mejorar la reutilización, la trazabilidad y la clasificación de los materiales".

DESCARBONIZACIÓN

En esa línea, ha subrayado que "cuando hablamos de circularidad queremos hablar de descarbonización porque reduciríamos la huella de carbono", ya que la producción de la huella de carbono con el acero de materia prima es mucho mayor que la de los materiales secundarios" y o, porque "utilizaríamos menor consumo energético".

Además, ha añadido que "cuando hablábamos de circularidad, más allá de descarbonizar, queremos hablar de competitividad, porque entendemos que utilizaremos menos materiales para la producción del acero e intenatermos alargar la vida útil de los materiales". "Reutilizar, prolongar y mantener. Esa es la idea", ha remarcado.

Allende ha destacado que el acero y los metales representan el 49% del valor añadido bruto industrial y reúnen más de 110.000 empleos en Euskadi. Además, ha apuntado, el consumo anual de metal alcanza los 10 millones de toneladas y supone el 63% de la huella de carbono de los materiales utilizados por la industria vasca.

"Nosotros no queremos producir más materia prima en Euskadi, sino lo que queremos es producirlo mejor, hacer hincapié en la trazabilidad y en la transformación del acero en Euskadi", ha precisado, para afirmar que "tenemos capacidades tecnológicas y de conocimiento para llevar a cabo la transformación, la aceleración de crear ese acero bajo en carbono".

En esa línea, ha insistido en que los objetivos de Basque Zirkular Metals son "asegurar el suministro de materiales secundarios de calidad para mejorar la autonomía estratégica y reducir la dependencia externa; descarbonizar, crear ese acero bajo en carbono que incentive la descarbonización; mejorar la competitividad y crear esa demanda de estos productos bajos en carbono en Europa y en Euskadi; y desarrollar tecnología, crear industria también en todo este ámbito".