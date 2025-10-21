El Gobierno Vasco rechaza la ILP para que Euskadi cuente con un SMI propio porque invade competencias estatales

Argumenta que la mejora de los sueldos que perciben los trabajadores vascos debería abordarse "desde el diálogo social y el consenso"

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha emitido su criterio desfavorable a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi, al considerar que la propuesta invade competencias "exclusivas" del Estado estatales" y que la mejora de los sueldos que perciben los trabajadores vascos debería abordarse "desde el diálogo social y el consenso".

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que la postura del Ejecutivo se sustenta, en primer lugar, en razones jurídico-constitucionales, dado que "desde el punto de vista legal, la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional es una competencia exclusiva del Estado".

Torres ha recordado que esta atribución competencial se establece en el artículo 149 de la Constitución Española que atribuye al Estado la legislación legislativa básica, "sin perjuicio de que su ejecución pueda realizarse por los órganos de las comunidades autónomas, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores".

El consejero ha añadido que la ILP solicita al Parlamento Vasco que remita al Congreso de los Diputados una proposición de ley "que afecta al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, invocando al artículo 151 de la Constitución", lo que "implica que la proposición debería formularse como una ley orgánica o como una ley marco de naturaleza ordinaria que debería indicar los principios, bases y directrices a los que se debe sujetar ese ejercicio de la competencia".

Por otra parte, ha aludido a "razones de oportunidad". En este punto ha indicado que la modificación propuesta "requiere un análisis técnico previo sobre el impacto económico, el impacto jurídico y el impacto social que tendría el hecho de establecer salarios mínimos diferenciados por territorio".

El consejero ha señalado que también se debería "poner el foco en las consecuencias que tendría la ruptura de la unidad de mercado", y que una ley de este tipo debería contar con "un consenso y amplio entre los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, y también entre los gobiernos autonómicos y estatal".

"PRUDENCIA Y CONSENSO"

"No debemos olvidar que la economía vasca se caracteriza por una gran diversidad empresarial, desde microempresas hasta grandes empresas multinacionales que operan en mercados muy diferentes; y esta heterogeneidad exige prudencia y consenso a la hora de abordar cualquier cambio estructural", ha manifestado.

Por ese motivo, ha afirmado que una medida de este tipo "no puede impulsarse únicamente mediante una ILP", sino que "exige un profundo proceso de concertación social y de concertación política, sustentado en el diálogo entre todos los actores implicados y en los análisis técnicos previos de los impactos jurídicos, económicos y sociales que estas medidas características pudieran conllevar en un futuro".

Por otra parte, ha subrayado que a la hora de abordar este tipo de cuestiones, "la mejor fórmula es siempre la negociación colectiva", por lo que ha reiterado su llamamiento al "diálogo, la negociación y el consenso".

Torres ha recordado que el Parlamento Vasco ya aprobó el 23 de marzo de 2023 una proposición no de ley, con el respaldo de cerca del 90% de los parlamentarios, en la que se hacía un llamamiento a los agentes sociales, "desde el respeto a su autonomía", para alcanzar un acuerdo interprofesional sobre un salario mínimo de negociación colectiva que se correspondiera con la realidad socioeconómica del País Vasco.

En este sentido, ha destacado que el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE recoge en su 'compromisos 61' insta a promover en la Mesa de Diálogo Social que el acuerdo interprofesional "recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco, siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes".

"El camino para afrontar el tema de los salarios en Euskadi es un tema de diálogo, de negociación y especialmente de acuerdo; y con ese objetivo seguimos haciendo ese llamamiento a los agentes a que se sienten a dialogar, a negociar y, si es posible, a que se acerquen a un acuerdo", ha añadido.

ENCUENTRO ENTRE SINDICATOS Y CONFEBASK

En este sentido, ha mostrado su esperanza de que en la reunión que se celebrará este próximo miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales, Confebask y los sindicatos logren "abrir una vía de diálogo que hasta ahora no está existiendo" en torno a este asunto.

"La solución a la falta de negociación y al diálogo no puede estar en los tribunales de justicia, tal y como han amenazado ELA y LAB", ha manifestado, para precisar que la respuesta a este problema debe pasar por "el diálogo, la negociación y, si es posible, el acuerdo".

Por otra parte, y en relación al respaldo que ha obtenido esta ILP, cuyos promotores han asegurado que ha sido apoyada con más de 130.000, firmas ciudadanas, Torres ha precisado que la información que ha remitido al Gobierno Vasco el Instituto Nacional de Estadística y la Mesa del Parlamento Vasco indica que "se han presentado 10.496 firmas" y que, de ellas, las que corresponden a ciudadanos "inscritos en el censo electoral" son 10.218, por lo que estas últimas son "las que están validadas".