Gorka Landaburu, víctima de ETA, destaca la importancia de que EH Bildu pase de "apoyar las bombas a hacer política"

El periodista Gorka Landaburu, víctima de ETA, que defiende el acercamiento de los presos, ha destacado la importancia de que EH Bildu haya pasado de "apoyar las bombas a hacer política". Tras asegurar que "no es ningún regalo" trasladar a los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi, ha afirmado que se trata de "cumplir la Ley, avanzar y quitarle el argumento que tiene la izquierda abertzale", que hace "victimismo" con el tema de los presos, cuando son "los victimarios".

Landaburu, que perdió varios dedos de una mano por una carta bomba enviada por miembros de ETA, con la participación de Oskarbi Jauregi, que ayer fue trasladada a la cárcel de Martutene, en San Sebastián, ha vuelto a insistir en que se alegra por la familia de la reclusa.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el periodista ha considerado que los nuevos acercamientos de presos no responde al hecho de que EH Bildu anunciara la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que ya ha habido cerca de un centenar de reclusos que han sido trasladados a cárceles vascas o cercanas a Euskadi a lo largo de los dos últimos años. "Es una política muy bien establecida por el Ministerio del Interior y el señor Marlaska", ha apuntado.

Además, ha recordado que el ex presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy no acercó a ningún preso durante los ocho años que estuvo gobernando y había que abordar este proceso porque ETA ya había desaparecido. "Un barrote de una celda en Sevilla, en Cádiz o La Coruña tiene el mismo barrote en Nanclares o en la cárcel de Basauri", ha subrayado.

A su juicio, los acercamientos evitan "dar un argumento mayor a la izquierda abertzale, que siempre se queja, con razón", del alejamiento y la dispersión de los presos, y que solo favorece que hagan "victimismo".

Gorka Landaburu ha dicho que, "para avanzar y para ir hacia la convivencia, hay que dar pasos". "Eso no quiere decir que vayamos a olvidar ni que vayamos a dejar de pedir a la izquierda abertzale que condene a ETA y su historia. Eso seguiremos haciéndolo. Ha habido pasos tímidos en ese sentido, pero falta una crítica sincera", ha indicado.

Landaburu ha dicho que, "gustará más o menos", pero EH Bildu "es un partido más". "Por eso, juega estratégicamente a un nuevo papel que no ha hecho nunca en Madrid. El PNV sí ha sabido negociar y ahora hay una competencia entre EH Bildu y el PNV sobre quién puede acordar o pactar más en Madrid. Yo a eso no doy importancia, aunque sí me parece importante recalcar que EH Bildu ha cambiado de apoyar las pistolas y las bombas, etc, a hacer política", ha añadido.

En este sentido, ha recordado la frase del ex ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Robalcaba cuando decía a la izquierda abertzale que optara por "bombas o votos". "Y muchos hemos dicho: 'dejad las pistolas y haced e integraos en la política', porque en democracia se puede defender cualquier idea, incluso con la palabra se puede defender la independencia", ha subrayado.

Gorka Landaburu cree que es "una asignatura pendiente" en Euskadi que los jóvenes vascos sepan que ETA existió y lo que ocurrió. "Es bastante penoso que un chaval de aquí tenga 20 años y no sepa de nuestro pasado reciente. Todavía no hemos resuelto temas de la guerra civil y ahí estamos, y tampoco ahora estamos a punto de resolver esto. Es un fallo colectivo", ha remarcado.

En su opinión, si se quiere construir "un futuro en paz, definitivo y que nunca vuelva a ocurrir", hay que "mirar hacia adelante, con las dos manos al volante", pero "con un buen retrovisor puesto, que es la memoria".

TRASLADO DE OSKARBI JAUREGI

El periodista también se ha referido al tuit que escribió ayer cuando se enteró de que habían trasladado a la cárcel donostiarra de Martutene, a Oskarbi Jauregi, condenada a 50 años de prisión por diversos atentados y que participó en el envío del paquete bomba que le mutiló dedos de la mano, en el que aseguró que no se alegra por ella, pero sí por su familia.

"No es ningún regalo acercar a un preso de ETA que esté en Puerto de Santamaría, es cumplir la Ley, avanzar y quitarle el argumento que tienen la izquierda abertzale y ciertos sectores a cuenta de los presos, que les transforma en víctimas cuando ellos son los victimarios", ha añadido.

Por ello, ha dicho que "hay que levantar la conciencia y lo que no se puede hacer es que se utilice a ETA, la violencia y el terrorismo" en la política. "Puedo entender que cada uno tenga su táctica y su estrategia, pero, desgraciadamente, en el Parlamento de Madrid, cada semana oímos el tema de ETA como excusa. Vale ya, ETA no existe, desapareció hace 10 años. No la vamos a olvidar, pero tenemos que avanzar, aunque pediremos responsabilidad y que hagan su autocrítica", ha manifestado.

Para Landaburu, es "repugnante, en cierta manera, que se utilice a ETA, no para condenar, sino para intereses de partido", y ha apuntado al PP y a Vox, que "están con la cantinela continua y cansina de ETA", y acusando al Gobierno de pactar "con los terroristas".

"EH Bildu no es ETA, es una coalición que no es solo Sortu, están EA y Alternatiba. Están haciendo un cambio del que cual me alegro, intentando apostar por la política. ¿No dijimos que hicieran política?. ¿Y ahora qué hacemos cuando hacen política?. Para tumbar todos esos pasos que se están dando, hay gente que utiliza a ETA y lo hace todas las semanas, empezando por el jefe de la oposición, el señor Pablo Casado, ¡y qué voy a decir de Abascal y sus muchachos!", ha concluido.