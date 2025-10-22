Grande-Marlaska inaugurará este jueves en Vitoria-Gasteiz la Comisaría Provincial de Álava

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugurará este próximo jueves las nuevas instalaciones de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Álava, ubicada en Vitoria-Gasteiz.

La reforma integral del edificio, que se encuentra en la calle Olaguibel de la capital alavesa, ha supuesto una inversión de 12,3 millones de euros, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Al acto asistirán también, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en País Vasco, Marisol Garmendia; la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria; el director general de la Policía, Francisco Pardo; y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), Sofía Hernanz