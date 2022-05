Los grupos de la Cámara vasca salvo Vox pactan un texto en defensa del colectivo LGTBI y contra el odio a la diversidad

PNV, EH Bildu, PSE-EE, E-Podemos y PP+Cs se comprometen a combatir "las distintas discriminaciones que están aún vigentes"

VITORIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo el Grupo Mixto-Vox, han acordado este martes una declaración que reivindica los derechos y la libertad sexual y de género de todas la personas, y en la que se denuncian las agresiones provocadas por "el odio a la diversidad sexual".

El texto, en cuya lectura en público han participado representantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU --todos los grupos firmantes, salvo PP+Cs-- recuerda que desde el 17 de mayo de 1990, se conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades.

Los grupos que suscriben la declaración destacan que esta fecha "tiene un valor significativo para las personas de los distintos colectivos LGTBI como eje catalizador de las actuaciones en favor

de los derechos y contra la discriminación a la que, a día de hoy,

todavía debe hacer frente toda persona que no se ajuste a la

normatividad".

El PNV, EH Bildu, PSE-EE, E-Podemos-IU y PP+Cs señalan que "tras dos años muy complicados por la pandemia y sus consecuencias en toda

la población, el colectivo LGTBI ha sido uno de los más golpeados,

incrementándose la brecha de la desigualdad y acrecentándose la

violencia y las situaciones de vulnerabilidad en muchos ámbitos, como en las redes sociales".

"PREJUICIO GENERALIZADO"

Estas formaciones reafirman su intención de "alzar la voz para denunciar las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual y de género que sigue vigente en muchas regiones del mundo donde predomina el prejuicio generalizado contra el colectivo LGTBI".

"Es necesario que continuemos trabajando en la consolidación de la

luchas contra las distintas discriminaciones que están aún vigentes

en nuestra sociedad, respetando todas las identidades, orientaciones y expresiones de género que muchas veces son invisibilizadas", afirman en el texto

Esta --añaden-- es "una responsabilidad del conjunto de la

sociedad" y constituye una "obligación" de las instituciones públicas "para luchar contra todas las formas de discriminación y violencia".

La declaración constata que "es tarea de toda la ciudadanía aunar

esfuerzos por conseguir una sociedad inclusiva y diversa, entendiendo la diversidad desde el ámbito que nos ocupa, pero también en su globalidad".

SOCIEDAD DIVERSA E INTEGRADORA

El texto subraya que el Parlamento Vasco "aunará esfuerzos con

el conjunto de agentes sociales para construir una sociedad más justa, diversa, respetuosa e integradora". De esa forma, se compromete a seguir trabajando "por el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivo de orientación sexual y de género, con el objetivo de promover la libre vivencia de la diversidad".

Los grupos que suscriben el documento se comprometen a permanecer al lado de las personas LGTBI y de combatir la LGTBIfobia "tanto el 17 de mayo, como el resto de los 364 días del año".

Fuentes de PP+Cs han explicado que, pese a firmar el texto, han optado por no participar en la lectura pública del mismo "para no entrar en el juego de que si firma Vox, no se presenta la declaración, y si no lo hace, sí".