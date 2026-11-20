La Diputada De Hacienda, Finanzas Y Presupuestos, Itziar Gonzalo (C) - DFA

VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La transformación digital de la Hacienda Foral de Álava continuará ganando impulso en 2027, con una inversión de más de 8,4 millones de euros dirigida a "modernizar la gestión tributaria, mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y a las empresas, y reforzar la capacidad de control frente al fraude fiscal".

Así lo ha destacado, este viernes, la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, en su comparecencia en Juntas Generales para presentar las principales líneas intervención del departamento.

Estas actuaciones forman parte del presupuesto propio de 18 millones de euros del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que aumenta un 17,8% respecto al presente ejercicio, una vez descontados los gastos de personal, los compromisos institucionales y la carga financiera.

Gonzalo ha destacado como objetivos prioritarios del departamento "apostar por la modernización de la gestión pública", con la "digitalización de procedimientos, mejora de los sistemas de información y aprovechamiento de los datos para decidir mejor y servir mejor a la ciudadanía".

En este sentido, continúa desarrollándose la implantación de la plataforma SAP para la gestión de los tributos, a través del proyecto 'Zergaraba', "una iniciativa clave para transformar y modernizar la Dirección de Hacienda". A la ejecución de este proyecto van dirigidos cuatro millones de euros.

La mejora y mantenimiento de los sistemas tecnológicos que sustentan la gestión tributaria constituye otra de las prioridades del presupuesto del departamento. Estas inversiones permitirán seguir modernizando las herramientas digitales que utiliza la Hacienda Foral, con el objetivo de ofrecer un servicio "más ágil, eficiente y accesible a la ciudadanía y a las empresas", facilitando al mismo tiempo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para ello, disponer de capacidad tecnológica es otro de los retos y en esta línea de trabajo se reservan 2,8 millones destinados al soporte técnico y funcional, así como al mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de las principales aplicaciones informáticas de la Hacienda Foral.

Entre estas herramientas, destacan plataformas como 'TicketBAI', el Sistema Inmediato de Información (SII) y el Sistema de Libros Registro de Impuestos Especiales (SILIE), en el Servicio de Inspección el programa 'SENDAUIT', así como los distintos programas de gestión tributaria ya implantados para la administración de impuestos como la renta, sociedades y los diferentes modelos fiscales.

Tras la implantación de la plataforma 'Kontaraba' para la gestión económico-financiera de la Diputación Foral, el departamento destinará 540.000 euros a su mantenimiento, una partida que permitirá garantizar su correcto funcionamiento, seguridad, actualización y adaptación permanente a las necesidades organizativas.

Por su parte, el mantenimiento, actualización y mejora del Catastro de Bienes Inmuebles de Álava dispondrá de una dotación de 2,2 millones de euros.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Asimismo, la diputada foral ha presentado en la comisión el proyecto de norma foral de medidas tributarias 2027 aprobado la semana pasada en consejo de gobierno extraordinario.

Gonzalo ha destacado que el proyecto impulsa un amplio paquete de medidas orientado a "facilitar el acceso a la vivienda, dar respuesta a desafíos sociales como los cuidados, el empleo juvenil, o la movilidad sostenible", además de "reforzar el arraigo empresarial, atraer y retener talento".

Según ha trasladado, la propuesta combina incentivos fiscales específicos con requisitos de mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la permanencia en el territorio. Incorpora, también, mecanismos de control para evitar usos indebidos de los beneficios fiscales.

El proyecto incluye la deflactación del IRPF en un 3% para "proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y evitar que los incrementos salariales supongan una mayor carga fiscal". Además, "mejora la tributación para las rentas bajas y medias", elevando los umbrales de aplicación a las bonificaciones en los rendimientos del trabajo.

La diputada de Hacienda ha subrayado que la vivienda concentra una parte importante de las novedades fiscales, con incentivos para favorecer el alquiler asequible, movilizar viviendas vacías y facilitar el acceso a la compra, especialmente entre las personas jóvenes.

También se prevén medidas dirigidas a los grandes tenedores y la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen recargos en el IBI a los alojamientos turísticos ubicados en zonas tensionadas. En el ámbito social, la propuesta "refuerza las deducciones por cuidados" y amplía los supuestos de exención vinculados a colectivos vulnerables.

El paquete fiscal incluye, de igual manera, incentivos para impulsar el arraigo empresarial, la transmisión de empresas, la participación de las personas trabajadoras en el capital de las sociedades, la formación y el empleo juvenil, así como la atracción y retención de talento.

A ello, se suman nuevas deducciones vinculadas a la movilidad sostenible mediante la renovación del parque móvil por vehículos más eficientes y de bajas emisiones.