Un herido en Barakaldo en un choque entre una moto y un turismo

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza en un accidente - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este lunes en Barakaldo (Bizkaia), al chocar contra un turismo, según han infomado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

El suceso se ha producido a las 8.20 horas en la Bi-10, en el puente de Rontegi, en término muncipal de Barakaldo. Un turismo y una motocicleta han colisionado entre sí y, como consecuencia, el conductor de la moto ha resultado herido.

Un carril de la vía ha quedado cortado, sentido Erletxe, para proceder a limpiar los restos del siniestro. El motorista ha sido evacuado al hospital de Cruces, donde ha sido atendido de sus lesiones.