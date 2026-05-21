El hombre detenido en Azpeitia con 110.000 archivos con pornografía infantil queda en libertad provisional

Registro de la Ertzaintza en el domicilio del detenido. - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia ha acordado este jueves la libertad provisional del hombre de 71 años detenido por la Ertzaintza en esa localidad guipuzcoana en posesión de 110.000 archivos con pornografía infantil.

Al varón, acusado de un delito de posesión de material de abuso sexual infantil, el juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer ante el órgano judicial "de manera periódica y cuantas veces sea requerido", según fuentes judiciales.

Además, se le ha retirado el pasaporte y se la ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional. Los hechos por los que se han incoado las diligencias constituirán un delito de posesión de material de abuso sexual infantil sin perjuicio de ulterior calificación.

Se da la circunstancia de que en el año 2011 este individuo ya fue arrestado por Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y en 2014 por Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores.

En el registro que la Ertzaintza realizó en un inmueble de Azpeitia los agentes encontraron 280 GB de contenido relacionado con estos hechos.

El arrestado disponía de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizadas en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren archivos con contenidos de pornografía con menores.