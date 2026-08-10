Hondarribia anima a subir a pie a quienes quieran disfrutar del eclipse solar desde el entorno del Faro de Higer

Faro de Higer - AYUNTAMIENTO HONDARRIBIA

AN SEBASTIÁN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hondarribia anima a subir a pie a quienes quieran disfrutar este próximo miércoles del eclipse solar desde el entorno del Faro de Higer. La Policía Local del municipio guipuzcoano adoptará medidas especiales de tráfico en el lugar ante la previsión de una gran afluencia de personas.

Desde el Consistorio han recordado que el miércoles será posible contemplar desde Hondarribia el eclipse solar parcial profundo. Se tratará de un fenómeno astronómico "de gran intensidad", ya que alrededor del 99,70 % del Sol quedará oculto.

El fenómeno astronómico comenzará alrededor de las 19.30 horas, el momento de mayor ocultación se producirá entre las 20.27 y las 20.36 horas y para las 21.20 horas, aproximadamente, habrá finalizado.

Ante la previsión de una gran afluencia de personas, especialmente en el entorno del Faro de Higer, la Policía Local de Hondarribia adoptará medidas especiales para regular el tráfico y el acceso de vehículos a la zona.

A partir de las 16.00 horas, la Policía Local comenzará a controlar el tránsito de vehículos que se dirijan hacia el entorno del Faro. Una vez que la zona se complete de vehículos, los agentes procederán a cortar el tráfico. A partir de ese momento, únicamente se permitirá el acceso en vehículo a las personas residentes.

Por ello, el Ayuntamiento anima a todas las personas que quieran acercarse al entorno del Faro para contemplar el eclipse a subir a pie y, en la medida de lo posible, dejar el vehículo en casa. En Jaizkibel, por su parte, será la Ertzaintza la encargada de gestionar el tráfico y los accesos.

Además, debido a la situación de sequía de este verano, el riesgo de incendios es elevado y, por este motivo, la Policía Local recuerda que está prohibido hacer fuego. Del mismo modo, es muy importante no arrojar residuos al suelo, especialmente aquellos que puedan contribuir a provocar un incendio, como colillas o vidrio.

Asimismo, el Consistorio pide respetar las normas de convivencia y cuidar el entorno natural. En este sentido, será especialmente importante no dejar residuos, no causar daños en el entorno y cuidar el monte. Por ello, ha reiterado su llamamiento a disfrutar del fenómeno astronómico del 12 de agosto "respetando las normas de tráfico, el entorno y la convivencia".