La huelga de Groundforce causa retrasos de una media de 40 minutos en los cuatro primeros vuelos del Aeropuerto de Loiu

Archivo - Un avión en el Aeropuerto de Bilbao - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida que secundan los trabajadores de tierra de Groundforce, convocada por CCOO, UGT y USO, ha causado este miércoles retrasos de una media de 40 minutos en los cuatro primeros vuelos de la mañana en el aeropuerto de Loiu, según han informado fuentes de UGT a Europa Press,

La protesta se realiza en tres franjas horarias diferentes -entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada lunes, miércoles y viernes de manera indefinida- y afecta a los 12 aeropuertos donde opera la compañía, uno de ellos el de Loiu.

Las mismas fuentes han señalado que la huelga ha provocado en los primeros cuatro vuelos de la mañana en el aeropuerto de Loiu retrasos de una media de 40 minutos. Estos vuelos tenían como destino Amsterdam, Frankfurt, París y Munich.

Desde UGT han destacado que el seguimiento ha sido total en el aeropuerto de Loiu por parte del personal que ha podido secundar la huelga, ya que, según ha denunciado, hay unos servicios mínimos "abusivos, del 98% de la plantilla".

Esta huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao, y responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos.

La afectación de la huelga es desigual, ya que hay otras dos compañías más de 'handling', mientras Groundforce presta servicios para el grupo Air France, Air France KLM, Lufthansa, DAP, Wizz Air y algunos chárter. Así, quedan fuera de la huelga los vuelos fletados por Vueling, Iberia, Pegasus o Germanwings.