Javier Hurtado, junto a la ministra Sara Aangesen - PSE-EE

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava y cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Javier Hurtado, ha defendido la transición ecológica como una oportunidad para "modernizar la economía alavesa, fortalecer su tejido industrial, generar empleo de calidad y garantizar el bienestar de la ciudadanía".

Hurtado ha realizado estas declaraciones durante un acto electoral celebrado en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, en el que ha moderado una mesa redonda sobre sostenibilidad y cambio climático, con la participación de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz; y Daniel Senderos, cabeza de lista al Senado por Álava.

El candidato socialista ha destacado la importancia de la transición energética en un territorio eminentemente industrial como Álava, donde los costes energéticos, la seguridad del suministro y la capacidad para atraer nuevas inversiones "son determinantes para garantizar la competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo".

"No podemos plantear una transición ecológica que deje atrás a nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros pueblos. Necesitamos una transición que genere oportunidades, que fortalezca nuestro tejido industrial y que garantice que los beneficios del cambio lleguen al conjunto de la sociedad alavesa", ha señalado.

Hurtado ha incidido también en la necesidad de que la transición ecológica contribuya a "combatir la despoblación y a garantizar la igualdad de oportunidades en todos los municipios alaveses".

"Las familias necesitan precios energéticos asequibles; las empresas necesitan estabilidad, seguridad en el suministro y condiciones que les permitan invertir y competir; y nuestros territorios necesitan que las nuevas oportunidades industriales y energéticas se traduzcan en empleo, actividad económica y bienestar. Ese es el equilibrio que tenemos que conseguir: sostenibilidad ambiental, competitividad económica y justicia social", ha afirmado.

Asimismo, ha situado la lucha contra el cambio climático entre las grandes cuestiones que se dirimen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Frente a quienes plantean que hay que elegir entre proteger el planeta o proteger la economía, nosotros defendemos que ambas cosas van de la mano", ha subrayado Hurtado, para reivindicar una transición ecológica "basada en los datos, el rigor y la ciencia".

"REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD"

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha puesto en valor el modelo de ciudad que ha convertido a la capital alavesa en "un referente internacional en materia de sostenibilidad", para destacar la futura ampliación del tranvía a Zabalgana, la puesta en marcha de una red de bicicletas eléctricas, la compra e implantación de nuevos autobuses eléctricos y la implantación de placas en cubiertas, entre otras iniciativas llevadas a cabo.

También ha advertido de las consecuencias que tendría para la ciudadanía un retroceso en las políticas medioambientales. "Si aplicáramos el modelo de la derecha y la ultraderecha, los vecinos perderían salud, calidad de vida y seguridad. Casi nada. Sería irresponsable fomentar ahora el uso del coche, eliminar carriles bici y anteponer los beneficios empresariales a la sostenibilidad, porque esas políticas deshumanizarían las ciudades", ha manifestado.

Etxebarria ha dicho que no quiere "calles con más ruido, más contaminación y más inseguridad vial". "Sería un desastre para una ciudad como la nuestra, que ha sido 'Green Capital', que tiene un cinturón natural como el 'Anillo Verde' y que presume de tener zonas peatonales y plazas en las que se crea comunidad", ha añadido.

Durante su intervención, Etxebarria ha valorado "la implicación del tejido empresarial" vitoriano en la transformación del modelo productivo, destacando que más de 500 empresas locales forman parte ya de la comunidad 'Pacto Verde'.

"PROTECCIÓN" AL MEDIO RURAL

Por último, el cabeza de lista al Senado por Álava, Daniel Senderos, ha defendido la necesidad de proteger al sector primario frente a las consecuencias del cambio climático y ha reivindicado las actuaciones del Gobierno de España en Álava, como el incremento de las ayudas a los seguros agrarios, las ayudas frente a la sequía, los regadíos de Oyón y Moreda y las balsas de Laguardia.

Senderos también ha destacado el convenio de transición justa de Garoña, para "reactivar la economía" de Lantarón, Valdegovía y Ribera Baja, tras el cierre de la central nuclear.

"Al sector primario alavés se le defiende y se le protege con hechos e inversiones, como hace este Gobierno", ha señalado, para defender el 'Pacto Verde' europeo, que "significa crecimiento y sostenibilidad". "No vamos a renunciar al 'Pacto Verde europeo, porque es progreso para el país. No vamos a volver a los tiempos oscuros", ha afirmado para finalizar su intervención.