Hurtado destaca la necesidad de la mirada crítica que ofrece el periodismo de voces "serias y profesionales"

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en la entrega del premio de reconocimiento a la labor periodística en el Zinemaldia - IREKIA

Entrega el premio de reconocimiento a la labor periodística en el Zinemaldia a Mónica Uriel y José Luis Losa

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha entregado este lunes el premio de reconocimiento a la labor periodística en el Zinemaldia, donde ha destacado la necesidad de la mirada crítica que ofrece el periodismo de voces "serias y profesionales".

Se trata de un galardón otorgado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a dos periodistas que cubren el festival, por su labor de promoción y difusión de Euskadi, y que en esta ocasión ha recaído sobre Mónica Uriel y José Luis Losa.

"Vuestra labor, como la de tantos otros periodistas, es hoy más fundamental que nunca. En una época en la que el fácil acceso a la información hace que sea más sencillo manipular la realidad, necesitamos voces serias y profesionales, que amen su trabajo y quieran contarnos lo que ocurre con una mirada crítica", ha explicado el consejero.

En este sentido, ha recordado el genocidio de Gaza y la importancia de contarlo al mundo, no solo desde allí, sino también en las expresiones de protesta que "se canalizan en eventos como el Zinemaldia también". "En Euskadi sabemos mucho de pluralidad, de defensa de la tolerancia, el respeto y la convivencia, y también desde Turismo impulsamos los valores de la diversidad, la ética turística y la sostenibilidad que queremos transmitir al mundo", ha agregado.

MÓNICA URIEL

Mónica Uriel, corresponsal en España de la agencia de noticias italiana Ansa desde 2011, es fiel a su cita con el Festival desde hace quince años. Su labor periodística ha sido crucial para difundir el Festival tanto en Italia como en Latinoamérica, donde su servicio en español tiene buena cobertura. Fue corresponsal en Roma y La Habana.

Uriel cubre los principales festivales de cine en España. También escribe reportajes de viajes, con colaboraciones para medios como el suplemento de viajes de "La Repubblica". Ha dirigido el documental "Barcellona ferita aperta" (2015) y escrito el libro de cuentos "No soy un robot" (2018).

Por su parte, José Luis Losa ha sido redactor de la sección de cultura y crítico de cine en La Voz de Galicia (en dos periodos, 1987-1992 y 2010-2025) y en El Correo Gallego (1993-2007). Lleva 38 años realizando la cobertura periódica del circuito de los principales festivales internacionales de cine.

Además, ha participado como jurado en los festivales de Locarno, La Habana, Turín, Sofía, Karlovy- Vary, Jerusalén, Montevideo, Gijón, Sitges, D'A Barcelona o Play-Doc. Ha colaborado, entre otros medios, en la Cadena Ser (Hoy por Hoy y La ventana), Televisión de Galicia, VG, Vogue, Le Monde Diplomatique y Brecha.

En su faceta literaria es autor del ensayo 'El Fantastique: ocho primas (Ed Cgac, 1997)' y de la novela de no-ficción 'Caza de Rojos (Espejo de Tinta, 2005)', en la que reconstruye la clandestinidad del Partido Comunista de España en Madrid a partir de conversaciones con Jorge Semprún, Santiago Carrillo y Javier Pradera.

Es director artístico de Cineuropa Film Festival desde 1987 hasta la actualidad y miembro del equipo de programación del Festival Internacional de Cine del Uruguay.