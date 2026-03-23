Identificados y propuestos para sanción dos seguidores del Athletic Club por intentar agredir a aficionados del Betis

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos seguidores del Athletic Club de Bilbao, de 18 años de edad, fueron identificados y propuestos para sanción este pasado domingo por contravenir la Ley contra la violencia en el deporte, tras intentar agredir a un grupo de aficionados del Betis en las inmediaciones del estadio de San Mamés, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tras la finalización del encuentro entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza intervinieron este domingo por la noche en una zona cercana al campo de San Mamés a petición de una ciudadana que requería su presencia.

Al parecer, dos jóvenes aficionados del Athletic Club, contraviniendo la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, intentaron agredir a un grupo de aficionados del equipo contrario cuando se encontraban en las inmediaciones del estadio, una vez finalizado el encuentro.

Una tercera persona intercedió entre ambas partes para evitar la agresión. Los aficionados béticos se refugiaron en un bar y, cuando los dos aficionados del club bilbaíno volvían para enfrentarse de nuevo a ellos, fueron interceptados por una patrulla de la Ertzaintza que procedió a su identificación y se les propuso para ser sancionados por infringir la citada Ley.