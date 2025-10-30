La III edición del Festival Nomada arranca con jornadas en Bilbao y San Sebastián sobre creación y acceso a la cultura

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Nomada inicia su III Edición los días 4 y 5 de noviembre con NomadaLab, dos jornadas en Bilbao y San Sebastián con actividades con voces expertas en derechos culturales, mediación y cultura comunitaria.

Estos encuentros marcarán el arranque de una programación que, durante noviembre, llevará, además de las capitales guipuzcoana y vizcaína, a Derio y Zarautz propuestas de cine, fotografía, muralización, collage y música, fruto de procesos de co-creación entre artistas, mediadores y personas en situación o riesgo de exclusión.

Organizado por Emaus Gizarte Fundazioa, con el apoyo del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, y los departamentos de Cultura de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, el festival propone una reflexión sobre la cultura como "espacio de inclusión, participación y transformación comunitaria".

Desde Emaus Gizarte Fundazioa han destacado que Nomada "nace de transitar los márgenes, de explorar otras formas de habitar en comunidad y de entender la cultura como un derecho, un refugio y un bien común" y defiende "la convicción de que todas las personas tienen la capacidad y el derecho a crear, participar y disfrutar de la cultura, porque solo así es posible apostar por sociedades inclusivas, resilientes y abiertas".

Las jornadas de apertura de Bilbao y San Sebastián servirán como punto de encuentro para reflexionar sobre cómo avanzar hacia una cultura más participativa, inclusiva y accesible, abordando desde la mediación cultural hasta el papel de los equipamientos como espacios de inclusión y pertenencia.

JORNADAS

La jornada en Bilbao, el día 4 de noviembre, estará dedicada a "explorar la fuerza de la creación compartida y cómo lograr que los procesos culturales integren a todas las personas, conectando saberes diversos y generando vínculos con impacto real en la comunidad".

El encuentro se abrirá con la bienvenida institucional de Aitziber Zubillaga, directora de Emaus Gizarte Fundazioa, y Sara Buesa, directora de Inclusión del Gobierno Vasco. A continuación, Andrea López, de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, ofrecerá la ponencia marco "Cultura como derecho, como refugio y como estrategia de inclusión".

Posteriormente se celebrarán la mesas de diálogo "Las personas a escena", con Txema Ezkerra (Gobierno Vasco), Claudia Emmanuel Laredo (Ayuntamiento de Bilbao) y Laura Suárez (Grupo Joven del Consejo Local de Inmigración) y "La fuerza de la creación compartida", con la participación del Festival Internacional de Títeres de Bilbao, Fundación Ignacio Ellacuría, Llámalo H (Zaragoza) y Museo Situado del Reina Sofía (Madrid).

El 5 de noviembre la actividad se traslada a San Sebastián. Bajo el título "Cultura como derecho: equipamientos culturales inclusivos y compartidos", se pondrá el foco en el papel de los equipamientos culturales como "espacios de inclusión, voz y pertenencia".

El encuentro se abrirá con la bienvenida institucional de Aitziber Zubillaga, directora de Emaus Gizarte Fundazioa, y Sara Buesa, directora de Inclusión del Gobierno Vasco. La ponencia principal, a cargo de Ainhoa Oyarbide Elosegui (Museo Situado, Madrid), abordará la transformación institucional desde la práctica situada.

A continuación, se celebrará una mesa de experiencias inspiradoras con la participación de Arantza Mariskal (Tabakalera, Donostia), Oihana Aristondo (Lekuona Fabrika, Errenteria) y Kira Rivares (Colectivo Llámalo H, Zaragoza). La jornada se completará con un diálogo de retos compartidos, en el que intervendrán representantes de la Casa de Cultura Larrotxene de Donostia, Errotu y Astra (Gernika).