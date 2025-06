Iker Aranberri recibe el Premio Internacional de Poesía Xabier Lete por el poemario 'Baden Verboten'

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha entregado esta tarde el VII Premio Internacional de Poesía Xabier Lete a Iker Aranberri por su poemario 'Baden Verboten' ('Prohibido el baño en el río' en alemán). El acto ha tenido lugar en el salón de actos del Convento de Santa Teresa, actual sede de Koldo Mitxelena Kulturunea (KMK), en San Sebastián.

En la ceremonia de entrega, la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha señalado que "los homenajes, conciertos, recitales y actos" que se organizan en memoria de Xabier Lete, así como las investigaciones, becas y trabajos que se realizan recordando su obra "reconstruyen su pensamiento, y nos permite convertir metafórica, intelectual y culturalmente en inmortal la idea de lo que fue Lete para la cultura vasca".

"Después de que las redes de lenguas minorizadas de Europa hayan declarado que el euskera se encuentra en una situación de 'emergencia lingüística', las instituciones debemos garantizar las condiciones para que no se extinga, y a su vez, que los creadores tengan espacios para crear y mostrar su obra, sobre todo, aquella que se realiza en euskera", ha defendido.

El galardonado, que ha recibido un premio dotado con 12.000 euros, ha señalado que recibir este reconocimiento le hace "especial ilusión", ya que, según ha dicho, "viene a cumplir un sueño que tenía desde pequeño, o desde joven; siempre he tenido esa ilusión de poder publicar algún día un libro, y me alegra especialmente conseguir publicar mi primer poemario gracias a un concurso que lleva el nombre del gran Xabier Lete". "Este premio, además, ¡cómo no!, a mí me sirve como estímulo para seguir escribiendo", ha añadido.

"MADUREZ POÉTICA"

'Baden Verboten' es una obra con una "sorprendente madurez poética, tanto en contenido como en estructura, imaginario y lenguaje", tal como han señalado desde el jurado.

Los jueces también han ensalzado "el gran nivel" de las 16 obras presentadas a esta edición del certamen, y han argumentado que la elección de 'Baden Verboten' como poemario ganador se debe a que aborda temas muy diversos.

"A primera vista podría parecer que se trata de una mera recopilación de varios poemas que no tienen nada que ver entre sí, pero en absoluto es así. Es un poemario de un todo único y compacto, en el que importan enormemente las imágenes derivadas del conocimiento profundo de la naturaleza", han afirmado.

Respecto a la obra ganadora, el tribunal ha remarcado además las "referencias frecuentes" a la literatura vasca, la literatura universal y la filosofía, "convenientemente tratadas al hilo de los poemas", así como las alusiones a grandes escritores y filósofos, que son "fácilmente identificables a lo largo del poemario".

En relación a Iker Aranberri, el jurado ha subrayado que su escritura es "viva, rica y adecuada", y que resulta "evidente que conoce a fondo todas las posibilidades del euskera -y las utiliza con mayúscula-, porque sin eso no es posible llevar a cabo un proyecto poético tan ambicioso como éste". Además del premio económico, Aranberri ya ha publicado su obra de la mano de la editorial Pamiela.