Imputado un hombre por robar y causar daños en 181 lápidas del cementerio de Errenteria

La alcaldesa de Errenteria en el cementerio. - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Errenteria y la Ertzaintza han logrado identificar al presunto autor de los robos y daños cometidos en 181 lápidas del cementerio de la citada localidad guipuzcoana.

En rueda de prensa en Errenteria, la alcaldesa del municipio, Aizpea Otaegi ha dado cuenta de que Zentolen Berri, la empresa que gestiona el cementerio ha puesto en marcha un proceso por el que se está poniendo en contacto, de manera individualizada, con las 181 familias afectadas para "escuchar sus necesidades y arreglar cuanto antes todos los desperfectos".

La primera edil de Errenteria ha trasladado su "solidaridad a todas las familias que han sido víctimas del robo y de los desperfectos" y ha señalado que este tipo de actuaciones son "absolutamente despreciables y ruines".

Según ha dado a conocer, los robos y desperfectos realizados en el cementerio viejo de Zentolen sucedieron la noche del 1 al 2 de agosto. "En total se realizaron robos o desperfectos en 181 lápidas además de ensuciar los alrededores", ha indicado.

Otaegi ha aplaudido que "gracias a la buena labor y coordinación de las personas trabajadoras del cementerio, la Policía Municipal y la Ertzaintza ha sido posible identificar e imputar al presunto autor" y toda la información y los datos recogidos en la investigación han sido puestos a disposición judicial.

"El número de denuncias ha ido en aumento, y el Ayuntamiento anima a aquellas familias que todavía no hayan denunciado los desperfectos a hacerlo cuanto antes, para dejar todas las denuncias en el mismo expediente en manos del juez", ha señalado.

Además, ha indicado que la Ertzaintza y la Policía municipal han establecido un único punto para realizar las denuncias en sede de la Policía local de Errenteria en el número 2 de la calle Masti-Loidi. La alcaldesa ha señalado que "se espera que todos los elementos rotos o robados sean restaurados en las próximas semanas.