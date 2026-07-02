Ingresa en prisión por agresión sexual a menor en una tienda de golosinas de San Sebastián

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BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado el ingreso en prisión de un varón detenido este pasado martes en San Sebastián acusado de agredir sexualmente a una persona menor de edad en dos ocasiones en el interior de un local de venta de golosinas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza tuvo conocimiento este pasado martes, 30 de junio, de la presunta comisión de un delito de agresión sexual a menor de edad, sucedido los días 25 y 26 de ese mismo mes, en el cual una persona que regentaba una tienda de golosinas de San Sebastián podría haber agredido sexualmente en dos ocasiones a una menor de edad.

Ante esta información, agentes de la sección de investigación de la comisaría San Sebastián comenzaron a realizar las diligencias de investigación tendentes al esclarecimiento del hecho.

Asimismo, se practicaron diligencias de investigación en base al sospechoso, de las cuales se obtuvo que el presunto agresor podría regentar una tienda de chucherías en un barrio de la capital guipuzcoana, coincidiendo los datos aportados por la menor con la descripción del mismo.

A las 20.30 horas del mismo día, tras finalizar las diligencias de investigación, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, un hombre de 22 años, que regentaba el establecimiento donde, presuntamente, se habían producido los hechos denunciados, acusado de un delito de agresión sexual a menor.

Este pasado miércoles por la tarde, tras la correspondiente autorización judicial, se procedió a la inspección ocular en el local por parte de la Policía Científica de la Ertzaintza, realizándose asimismo un registro del mismo en el cual se obtuvieron diferentes evidencias.

El detenido fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y este jueves, ha sido puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para poder identificar posibles víctimas, ya que el detenido tiene antecedentes policiales por hechos similares. Por parte de la Ertzaintza de San Sebastián se solicita la colaboración para denunciar posibles hechos que guarden relación con los investigados.