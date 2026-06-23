Ingresa en prisión el joven detenido por agredir con un cuchillo a otro de 22 años el sábado en Muskiz.

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven de 20 años detenido el pasado sábado de madrugada por agredir a otro de 22 años con un cuchillo en Muskiz (Bizkaia) después de una discusión, ha ingresado en prisión, según ha informado la Ertzaintza a Europa Press.

A causa de la cuchillada, la víctima sufrió una herida en la espalda y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. Horas después, una patrulla localizó al presunto autor de la agresión en el barrio Gallarta de Abanto-Zierbena y procedió a su arresto.

El incidente produjo a la una menos veinte de la madrugada en el municipio vizcaíno de Muskiz. Una llamada alertaba a la Ertzaintza de una agresión con arma blanca en el barrio San Juan de la localidad.

Recursos policiales se trasladaron al lugar y observaron que un joven se hallaba tumbado en el suelo boca abajo con varias personas presionando una herida sangrante que presentaba en la espalda. Según relataron a los agentes, la agresión se había producido después de que la víctima mantuviera una discusión con un conocido, que le habría atacado con un objeto punzante en la zona lumbar.

Mientras solicitaban la presencia del personal sanitario para atender a la víctima, uno de los ertzainas localizó un cuchillo sin mango que presentaba restos de sangre en las cercanías de la víctima, procediendo a su ocupación. La víctima, de 22 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Cruces para recibir asistencia sanitaria.

La Ertzaintza inició un operativo de búsqueda para localizar al autor de la agresión que había abandonado el lugar. Tras realizar diversas averiguaciones sobre el sospechoso, horas más tarde, una patrulla localizó a esta persona en el barrio de Gallarta de la Abanto-Zierbena y procedió a su arresto, acusado de un delito de lesiones.

El detenido, de 20 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la policiales para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas estas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.