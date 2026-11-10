Ingresan en prisión dos personas por presuntamente robar en 24 automóviles estacionados en San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas detenidas el pasado sábado por la Guardia Municipal de San Sebastián como presuntas autoras de varios robos con fuerza en 24 vehículos estacionados en la ciudad han ingresado en prisión.

Según ha informado el Ayuntamiento donostiarra, los hechos, registrados durante la pasada semana y a finales de octubre, afectaron a 24 automóviles, cuyas ventanillas fueron fracturadas para sustraer diversos objetos de su interior, algunos de los cuales fueron recuperados. Los daños producidos se elevan a más de 7.000 euros.

El primero de los robos fue en un parking público de la ciudad, donde los autores actuaron, a finales de octubre, en tres vehículos. Posteriormente, durante la pasada semana, cometieron robos en el interior de un vehículo. Días después volvieron a este mismo parking, donde en esa ocasión robaron en 20 vehículos, rompiéndoles las ventanillas de cristal.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Municipal inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del delito. Como resultado de esta investigación, la Guardia Municipal pudo identificar a los dos presuntos autores, que fueron localizados y detenidos el pasado sábado. Ambas personas pasaron a disposición judicial este lunes y el juzgado decretó su ingreso en prisión.