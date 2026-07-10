La iniciativa foral 'Ongizatearen Plaza' llega a San Sebastián los próximos miércoles y jueves

La iniciativa 'Ongizatearen Plaza' - DFG

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Ongizatearen Plaza' que impulsa la Diputación Foral de Gipuzkoa llegará los próximos miércoles y jueves a San Sebastián. Estará ubicada en Sagües, y durante dos días, se realizarán diferentes actividades con el objetivo de generar una reflexión y diálogo sobre el bienestar integral de las personas.

Así, se abordarán temas como la ciencia del bienestar, la alimentación saludable, los procesos de duelo y los tabúes, el ciclo de las mujeres, o el uso de las pantallas, a través de charlas, talleres prácticos, mesas redondas y coloquios.

La diputada general, Eider Mendoza, ha recordado que esta iniciativa ya ha estado en otros seis municipios de Gipuzkoa, y que en su recorrido llega la semana que viene a la capital guipuzcoana, con el objetivo de "traer al centro de la plaza el bienestar integral de todas las personas".

A su vez, ha subrayado la importancia de abordar este tema de manera "colectiva", y los beneficios que tiene "generar nuevas conversaciones, dinámicas, y relaciones" en torno al bienestar. En ese sentido, ha invitado a todos las donostiarras a participar en esta iniciativa que, mañana y tarde, estará en marcha en Sagües.

PROGRAMA

El miércoles 'Ongizatearen Plaza' comenzará por la mañana de la mano de Adinberri. Primero se realizará una sesión abierta de ejercicio físico, guiada por el preparador físico Iñigo Vicens y, después, un taller de estimulación cognitiva con Naia Ros y terapia mindfulness con Raquel Rodriguez.

A continuación, se realizará un taller con el fin de poner las nuevas tecnologías al alcance de todas las personas, de la mano de la cooperativa Bizipoz. Será un espacio en el que aprender a probar, resolver dudas y a utilizar de forma sencilla las redes sociales y las herramientas digitales de día a día.

Por la tarde, el neurólogo Gurutz Linazasoro explicará qué es el bienestar y qué factores lo condicionan, profundizando en la ciencia del bienestar. Analizará la influencia de la genética, el cerebro y el entorno, subrayando que el bienestar es el resultado de múltiples factores.

Para terminar la programación del primer día, se abordarán en una mesa redonda temas como la muerte, los tabúes y los procesos de duelo. en la que participarán profesionales que acompañan estos procesos y trabajan en el ámbito del duelo y la muerte, procedentes de Bidegin y Matia Fundazioa, junto con testimonios en primera persona que compartirán sus vivencias.

El jueves por la mañana tendrá lugar una charla abierta sobre alimentación saludable con Jakoba Errekondo, experto en agroecología, y con Ana Otegi, de Elikaenea, que dirigirá un taller de desayuno y una degustación con productos locales y de temporada.

A continuación, se proyectarán tres microdocumentales producidos por teatro Ados para reflexionar sobre la soledad no deseada, y también se abordarán casos reales de ciudadanos, acompañados de proyectos y asociaciones que trabajan en este ámbito, como el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, Cruz Roja, Nagusilan, Maitaro Zerbitzua y Kuvu.

Por la tarde se realizará una sesión dinámica junto a la asociación Altxa Burua, bajo el título de dinámica 'En la era de las pantallas, uso saludable' para impulsar el uso responsable y saludable de los móviles y las tecnologías digitales, especialmente orientada a padres y madres.

A ello le seguirá otra sesión en la que se pondrá el foco en las mujeres y sus ciclos. Se abordarán las distintas etapas de la mujer desde la perspectiva de la alimentación y la fisioterapia, tomando el ciclo menstrual como eje, con la dietista integrativa Ane Goikoetxea y la fisioterapeuta Alazne Apalantza de Emeki.

A continuación, y con el objetivo de compartir las experiencias vividas durante los dos días y fortalecer los vínculos comunitarios, se ha organizado un cierre más festivo. La cantante donostiarra Amaia Gajate ofrecerá un concierto acústico y se terminará la jornada con un pequeño aperitivo.