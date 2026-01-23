Investigan una presunta agresión sexual a una mujer en San Sebastián y el Ayuntamiento se concentra para condenarla

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual a una mujer registrada en la noche de este pasado jueves en San Sebastián. El Ayuntamiento donostiarra se concentrará este mediodía en Alderdi Eder para condenarla.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, la agresión habría tenido lugar en la capital guipuzcoana en la noche de este pasado jueves.

La investigación por estos hechos está abierta y aún no hay ninguna persona detenida. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento donostiarra ha aprobado una declaración de condena y se concentrarán este mediodía en Alderdi Eder. Además, se suman a toda movilización que se convoque para condenar esta presunta agresión sexual.

En el texto aprobado el Consistorio muestra su "más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación".

Además, ha convocado una reunión de urgencia para recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima y su entorno.

Desde el Ayuntamiento se ha incidido en que "este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad" y "lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual".

En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a "seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención rápida, coordinada y eficaz y, al mismo tiempo, para que se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la impunidad de los agresores".