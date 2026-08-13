El IPC sube en Euskadi tres décimas en julio y la tasa anual se eleva al 3,7%

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) han experimentado en Euskadi el pasado mes de julio un incremento de tres décimas respecto a junio y un 3,7% en relación a julio de 2025. En los siete primeros meses del año los precios han aumentado un 2,9%.

Según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios que más han subido en el último año son los de transporte, con un 6,5% más que en julio de 2025, seguidos de restaurantes y servicios de alojamiento, con un 5%.

(Habrá ampliación)