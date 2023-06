Iriarte (EH Bildu) ve "difícil de entender" que un gobierno en Gipuzkoa pueda depender de un PP "residual y retrógrado"

Dice que lo resultados del 28-M ha dicho que algunas fórmulas se han quedado "obsoletas y son necesarios liderazgos compartidos"



BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha considerado que sería "difícil de entender" la configuración de un gobierno en Gipuzkoa que dependiera de un Partido Popular "residual y retrógrado". Además, ha lamentado que tanto PNV como PSE-EE no hayan aceptado sentarse a hablar con EH Bildu.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Iriarte se ha referido a los resultados de las pasadas elecciones del 28 de mayo, en las que EH Bildu fue la fuerza más votada en Gipuzkoa, y a las negociaciones abiertas de cara a poder ser designada diputada general.

Tras advertir de que la coalición soberanista ha ganado "claramente" las elecciones en el Territorio, ha incidido en que se siente "apelada a liderar un gobierno amplio y de progreso". De este modo, y dado que por ahora "a nadie le dan los números", ha remarcado que "nada está escrito".

No obstante, ha considerado que la posibilidad de que Gipuzkoa pueda depender "de un Partido Popular residual y claramente retrogrado, alineado con Vox en el Estado español, es algo difícil de entender y que requerirá de muchas explicaciones".

Respecto a su última propuesta para configurar un gobierno a cuatro entre EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, Iriarte ha señalado que en la noche de las elecciones ya realizó una propuesta y tendió la mano para un acuerdo que "puede ser a cuatro, puede tener muchas fórmulas o puede ser apoyado desde fuera".

"No me remito a cómo tiene que ser ese gobierno. Lo que yo quiero es responder a lo que dijimos en campaña electoral. Todos dijimos que primero debía hablar la ciudadanía y después, en base a contenidos, trabajar para dar respuesta a los grandes retos de gobierno. Yo estoy poniendo contenidos encima de la mesa", ha defendido.

En este sentido, ha reconocido que ya ha hablado con Elkarrekin Podemos y se trabaja en esos contenidos que consideran "imprescindibles". "Esto no se trata de un cambio de cromos o sillones. La campaña electoral nos ha dejado claro que tenemos grandes retos y Gipuzkoa puede ser la vanguardia de este país; para eso nos debemos sentar para dar respuesta", ha indicado.

FÓRMULAS "OBSOLETAS"

Así, ha defendido que según se vayan trazando acuerdos se verá "qué fórmula de gobierno puede salir adelante". "La ciudadanía ha dado por agotadas otras maneras de gobierno y coaliciones. Es verdad que se pueden poner en marcha pero la ciudadanía ha dicho que algunas fórmulas están quedando obsoletas y son necesarios liderazgos compartidos", ha asegurado.

Por otro lado, ha reconocido que tras el 28-M trasladó tanto a PNV como a PSE su deseo de "liderar el proceso" y sentarse a hablar con ellos de contenidos, pero no ha obtenido respuesta de ninguno de ellos.

De este modo, ha advertido que el PNV no puede saber lo que EH Bildu pondría encima de la mesa en una negociación, "más allá de los titulares que hayan podido leer". "Lo lógico sería que hablemos de los grandes retos y de cómo darles respuesta", ha argumentado.

Además, ha acusado al PP, de "recortar derechos y estar en contra del euskera", y ha considerado que "nunca ha dado nada gratis y tampoco lo va a hacer en esta ocasión". "En este Territorio y en Euskal Herria no se entiende que se deje en manos del PP ningún gobierno. No se puede hablar con realismo de una legislatura estable si es el PP el que va a determinar las políticas a llevar a cabo. Si hablamos de una fiscalidad justa y progresiva no creo que el PP vaya a aportarlo", ha manifestado.

Por otro lado, ha lamentado que el PSE no se haya sentado a hablar con EH Bildu y por ello tampoco sepa lo que se "le va a poner encima de la mesa". "Me hace gracia porque en la última legislatura hemos apoyado al Gobierno de Sánchez en aquellas medidas que considerábamos avances sociales... Hemos apoyado el Gobierno de María Chivite. En política hay que tener un mínimo de escrúpulo y no se puede decir ahora arre y luego so. Hacer ahora un acuerdo en el que el PP será un elemento necesario y luego decir que es lo peor es algo que no se puede entender", ha censurado.

Asimismo, ha defendido que el programa de mínimos que ofrece EH Bildu en Gipuzkoa está "abierto para ser enriquecido por los demás partidos políticos".

En lo que respecta a los resultados sufridos por el PSOE en los pasados comicios y si ha podido afectarle sus acuerdos con EH Bildu, la representante de la coalición soberanista ha sostenido que "una cosa es el relato y otra las políticas sociales que se han llevado adelante gracias a la participación de los partidos independentistas".

Por último, y de cara a los comicios del 23 de julio, Iriarte ha reconocido que le preocupa lo que ocurre "con las izquierdas, no solo en el Estado español sino a nivel europeo". "Deben reflexionar para enfrentar a los grandes retos y a movimientos cada vez más autoritarios. Lo que veo claro es que en Euskal Herria la izquierda es la izquierda soberanista", ha finalizado.