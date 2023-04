Iturgaiz advierte de que "cada voto al PNV es un voto al procés vasco", por cuyo liderazgo "pelea" con EH Bildu

Dice que los jeltzales no pueden "combatir el deterioro democrático" cuando ellos "lo han fomentado" en Euskadi



BILBAO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido a los ciudadanos de que "cada voto al PNV es un voto al procés vasco", por cuyo liderazgo "pelean" los jeltzales y EH Bildu. En este sentido, ha advertido de que el Partido Nacionalista Vasco "está instalado en la extrema radicalidad" con una "apuesta inequívoca" por la autodeterminación y compite por "ser una fotocopia de Bildu".

En una rueda de prensa en Bilbao junto a las candidatas a diputada general de Bizkaia, Raquel González, y a la Alcaldía la capital vizcaína, Esther Martínez, en los próximos comicios del 28 de mayo, el presidente del PP vasco ha opinado que el PNV ha realizado una "apuesta inequívoca" por un nuevo marco político que "traiga la autodeterminación" a Euskadi y que, según ha apuntado, quedó de manifiesto en el Aberri Eguna de este domingo.

A juicio de Carlos Iturgaiz, en esta materia, el PNV "no va de farol, como muchos piensan". "Esto no es un calentón de boca de sus acólitos, es el credo y la hoja de ruta del PNV y del nacionalismo vasco. Y cada voto a las siglas del PNV es un voto al procés vasco, por cuyo liderazgo están peleando en estos momentos Bildu y PNV", ha señalado, convencido de que, en todo caso, ambos partidos "sumarán fuerzas para impulsar ese procés".

Tras criticar que en el Aberri Eguna "el nacionalismo se empeña en celebrar una fiesta en la que sólo se ven representados y reflejados los nacionalistas vascos", ha indicado que, en el de este pasado domingo, se ha evidenciado "lo lejos que está el PNV de los problemas reales de los ciudadanos del País Vasco".

"¿A los vascos les preocupa la autodeterminación? No, pues al PNV sí. ¿A los vascos les preocupa la corrupción en las instituciones vascas lideradas por el PNV? Sí, a los vascos sí. Pero al PNV no. ¿A los vascos les preocupa la mala gestión que lleva a cabo el gobierno de Urkullu, el gobierno del PNV con el PSE de muletilla muda? Sí, a los vascos sí. Al PNV, no", ha advertido Carlos Iturgaiz.

En esta línea, ha pedido que "nadie crea que el voto al PNV servirá para mejorar la gestión, por ejemplo, de Osakidetza o para desterrar la corrupción de los muchos 'De Migueles' que tenemos en nuestras instituciones". "El voto al PNV, ya lo han dicho ellos mismos, los del PNV, serán para sumar ayuntamientos al proceso de autodeterminación que busca el nacionalismo", ha añadido.

Así, ha remarcado que la formación de Andoni Ortuzar "ya está instalada en la extrema radicalidad y compite por ser en estos momentos una fotocopia de Bildu en esta tierra".

Por ello, ha apelado a los ciudadanos vascos que no desean para Euskadi "aventuras independentistas ni posiciones radicales, ni traer el procés catalán que está dividiendo, crispando, rompiendo a la sociedad catalana" para que, con su voto, "envíen al Partido Nacionalista Vasco al rincón de pensar".

El presidente del PP ha asegurado que el PNV no puede "erigirse en instrumento para combatir el deterioro democrático, como ellos han dicho estos últimos días, cuando son los máximos responsables del deterioro de la calidad educativa, del desprestigio de la sanidad vasca, del mirar hacia otros lados ante la inseguridad creciente en muchas ciudades" y, además, los jueces vascos "han revocado un sinfín de decretos firmados por Urkullu durante la pandemia y sus excarcelaciones express" de presos de ETA.

Tras criticar también a los jeltzales que "respaldaran" la ley del 'sólo sí es sí' y "protegieran a De Miguel", ha insistido en que "el PNV no puede combatir el deterioro democrático que ellos dicen porque el PNV lo han fomentado en Euskadi, son los creadores, tienen el sello de un deterioro democrático producido, creado, editado, realizado por el Partido Nacionalista Vasco en esta tierra".

"NO PASA NADA"

Iturgaiz ha subrayado que "no pasa nada por que el PNV no gobierne el País Vasco" y, de hecho, ha señalado que "tal vez resulte que son el PNV y sus políticas rancias y obsoletas el tapón que impide el recuperar el liderazgo perdido hoy en el conjunto de España".

De este modo, ha incidido en que, en las elecciones de mayo, "no se puede prestar la confianza a quienes luego la burlan" y ha defendido que el PP es "una alternativa clara" a un PNV que "se ha echado al monte una vez más, como lo hizo en tiempos del pacto de Estella".

El presidente del PP vasco ha subrayado que su partido es "el único foralista, estatutista, constitucionalista, vasquista, españolista y europeista", que no quiere "aventuras" ni instalar a la sociedad vasca "en la ruptura, en la confrontación, en la radicalidad, en la división", y que apuesta por "bajar la presión fiscal, aprovechar los grandes remanentes que hay en las arcas forales y del Gobierno Vasco para ayudar a los sectores que siguen con problemas económicos por la crisis".

El PP, ha añadido, es "el partido político que puede terminar con el peor gobierno de la historia de este país y hacer que Sánchez y todos sus aliados, PNV y Bildu entre ellos, dejen de perjudicar a España a nivel nacional y también a nivel internacional".