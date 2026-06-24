Itxaso y Aburto ven esencial una apuesta decidida por la rehabilitación para la mejora climática de las viviendas

Aburto y Denis Itxaso - Irekia

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, han considerado "esencial" que Euskadi mantenga una apuesta "decidida" por la rehabilitación de edificios y viviendas mediante una política de aportaciones, exenciones fiscales o ayudas de cara a su adaptación y como forma de afrontar olas de calor como la actual.

Ambos se han referido en estos términos, tras visitar en el barrio bilbaíno de Txurdinaga la primera comunidad de alojamientos dotacionales intergeneracionales promovida por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, y que contará con 107 apartamentos.

En ese sentido, y preguntados por si la normativa actual es muy estricta o restrictiva a la hora de colocar aparatos de aire acondicionado o afrontar mejoras urbanísticas en estructuras, Itxaso ha precisado en primer lugar que, en materia de mejoras climáticas, "hablamos en muchos casos en Euskadi de cascos históricos y de intereses en conflicto", en los que no iba a entrar porque las competencias son municipales, pero que hay que partir del hecho de que "Euskadi alberga el parque de vivienda más antiguo del sur de Europa, con una media de 60 años".

Ante esta realidad, el consejero vasco ha recordado que todo el trabajo que se viene haciendo desde su Departamento y ayuntamientos como el de Bilbao, "va en la dirección de la rehabilitación del parque de vivienda con aportaciones menores, pero significativas para familias y propietarios dirigidas a mejorar la envolvente, el confort térmico, la búsqueda de ventilaciones o circulaciones de aire más naturales".

Tras recalcar que, de entrada, toda la obra nueva que se está acometiendo desde Visesa y su departamento es una obra "pensada también para estos nuevos tiempos y este cambio climático en el que estamos instalados".

Por ello, tal como ha explicado, "la idea es que con los fondos europeos, las ayudas municipales y las exenciones fiscales de las diputaciones, todo ello sirva para ser capaces de introducir mayores elementos de sostenibilidad ambiental y climática a edificios y lograr un gran ejercicio de renovación de nuestro parque de vivienda privado" cuyo resultado "ya se está viendo porque hay una actividad febril en materia de rehabilitación y mejor confort térmico".

BILBAO

Aburto, a su vez, ha recordado que, en el caso de Bilbao, "hay que tener en cuenta que es un entorno de 42 kilómetros cuadrados con una escasez de suelo relevante y, además, con muchos barrios altos, por lo que "la rehabilitación se convierte en un elemento absolutamente esencial".

Sin embargo, y después de puntualizar que "nuevos entornos como Zorrozaurre, Punta Zorrotza u Olabeaga serán espacios que van a aportar mucha vivienda y ayudarnos a paliar esa escasez, la apuesta decidida va a ser la de la rehabilitación".

En el caso de los aparatos de aire acondicionado, ha añadido que "las ordenanzas municipales son elementos normativos que se tienen que ir adaptando, pero lo que no podemos es cargarnos los cascos históricos" por lo que ha llamado a "tener en cuenta también que hay elementos hoy día que, sin tener que poner esos cajones de aire acondicionado, permiten disponer de otros elementos para refrescar el aire en las viviendas que son menos agresivos desde un punto de vista estructural y estético en entornos protegidos como los cascos históricos".

CARTAS A PORTALES E INMOBILIARIAS VPO

Por otro lado, preguntado el consejero de Vivienda por las cartas a portales e inmobiliarias a las que el Gobierno insta retirar anuncios de VPO donde se constataban "prácticas de sobreprecio encubierto", ha confirmado que algunas inmobiliarias locales ya han respondido y ya están retirando los anuncios y que, en el caso de las delegaciones de Álava y Bizkaia, que son los dos territorios donde se han detectado esos anuncios, "se analizarán estos expedientes por si son constitutivos de algún tipo de infracción y hbuiera que abrir algún expediente".

En todo caso, ha precisado, por último, que esas VPO anunciadas "ya las tenemos en el radar para tantearlas, porque está claro que esos vendedores están tratando de, por algún medio, venderlas a otro precio distinto al que tiene establecido el módulo del Gobierno vasco para esas viviendas protegidas, de manera que, con toda probabilidad, las compraremos nosotros".