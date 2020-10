Itxaso dice que solo la "unidad puede salvar vidas" y que el diálogo federal "es más necesario que nunca"

Afirma que "es la hora del consenso y no hay margen para la confrontación"

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que, ante la actual pandemia, solo la "unidad puede salvar vidas" y ha asegurado que el coronavirus "no se va a combatir, si cada uno se dedica a hacer la guerra por su cuenta", por lo que ha defendido que, en estos momentos, el diálogo federal "es más necesario que nunca".

En declaraciones a Europa Press, Itxaso se ha referido, de esta manera, a las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, y a las reticencias iniciales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente las acatará, aunque recurrirá a los tribunales.

El delegado del Gobierno ha destacado que el Consejo Interritorial de Salud, que, según ha recordado, es el órgano colegiado de diálogo federal en esta materia, acordó por mayoría una serie de medidas que "son de obligado cumplimiento".

A su juicio, es muy importante que el Gobierno ejerza "labor de coordinación" de medidas, que "sean criterios aplicables a cualquier región", y que permita compartir "con el mismo instrumento una pandemia que afecta a todos por igual".

Denis Itxaso, ha indicado que el Gobierno central ha estado desde el primer momento "del lado de las comunidades". "Y ahí nos vamos a mantener", ha añadido.

DIÁLOGO FEDERAL

El delegado del Gobierno ha afirmado que, si algo ha puesto de manifiesto la pandemia, es que "no se va a combatir" la covid-19, "si cada uno se dedica a hacer la guerra por su cuenta" y, por ello, ha indicado que el diálogo federal es "más necesario que nunca".

A su juicio, ante el avance de la pandemia, "solo la unidad puede salvar vidas: unidad ciudadana y unidad política", y cree que ambas deben "ir de la mano para combatir la alta tasa de contagios que afecta al conjunto de España y, en especial, a algunas comunidades autónomas".

En este sentido, ha apuntado que Madrid tiene una "connotación singular" porque es un centro de comunicaciones y la gran movilidad interna y su conexión con el resto de regiones en España, hacen que lo que ocurra allí, tenga "efecto sobre la evolución epidemiológica en el resto del país".

Por ello, no entiende que se mantengan "las disputas y las críticas" y que "no se sustituyan por solidaridad". "Ahora puede ser Madrid, pero hemos descubierto que el virus no conoce de fronteras y que las comunidades que hoy creen que están en mejores condiciones, pueden ver como, en pocos días, la situación cambia radicalmente", ha agregado.

Denis Itxaso ha manifestado que "ya no hay margen de error ni para la confrontación" y, en este sentido, ha mostrado su satisfacción porque Ayuso "haya entrado en razón" porque "no se puede mantener la confrontación permanente".

HORA DEL CONSENSO

"Es la hora del consenso, es un consenso por el que el Gobierno está trabajando desde el primer momento y que se tratará de mantener sin desfallecer", ha asegurado.

Denis Itxaso ha afirmado que se podrán aplicar "más criterios técnicos o más médidas", pero, al final, las medidas adoptadas por el Consejo Interritorial "hay que aplicarlas desde ya" porque "cada minuto que pasa cuenta y cuenta en vidas, contagios e infecciones".

"Lo que no cabe es estar criticando al Gobierno por las decisiones que tomó en la primera ola, sobre si se hizo a tiempo el decreto de alarma y el confinamiento y luego estar perdiendo días en la adopción de medidas y pueden ser unas horas claves en el combate de la pandemia", ha manifestado.

Itxaso ha señalado que, a estas alturas, ya se tiene la información suficiente como para saber que "el virus tiene una capacidad exponencial de propagarse", por lo que "cada minuto cuenta". En este sentido, ha advertido de que se avecinan "semanas muy duras" y hay que estar "a la altura del desafío". "Es labor de los políticos y de las administraciones implementar medidas para combatir, pero todos los ciudadanos también somos corresponsables con nuestro comportamiento", ha apuntado.

GOBIERNO VASCO

Ante las críticas del Gobierno vasco al Ejecutivo de Sánchez, al que ha reclamado que consensúe las medidas a adoptar, ha manifestado que es "un momento para ser solidario y para fortalecer el diálogo federal".

Itxaso ha defendido que las decisiones se han consensuado y ha destacado que, de hecho, el Gobierno vasco votó a favor de las medidas adoptadas en el Consejo Interritorial "y es allí dónde se toman las decisiones".

El delegado del Gobierno, que ha señalado que se convocan semanalmente conferencias sectoriales de cada uno de los ámbitos de Gobierno, ha asegurado que se toman las decisiones "de forma colegiada". "Y nadie nos va a desviar de ese ánimo, hay que creer en el diálogo multilateral, en el diálogo federal porque, de este colosal compromiso, de esta pandemia, no nos va a sacar una dinámica por la cual cada uno haga la guerra por su cuenta", ha dicho.

Itxaso ha afirmado que le parece "inimaginable" que el Gobierno vasco, --que se ha mostrado "responsable" en la gestión de la crisis--, decidiera no aplicar las medidas que se han acordado y a las que ha dado "su voto a favor". A su juicio, sería "incongruente" que se planteara no aplicar estas medidas, que se han convertido en una "orden ministerial" y que "son de aplicación, incluso para las comunidades que no han votado a favor".