El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, interviene en el BBTS26 - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha reivindicado la innovación, la industrialización y la transformación digital como "herramientas estratégicas" para aumentar la capacidad de producir vivienda, mejorar la eficiencia de los procesos constructivos y avanzar hacia modelos residenciales más sostenibles y asequibles.

Itxaso ha realizado estas declaraciones durante la apertura institucional de la segunda jornada del Berrilan Basque Tech Summit 2026 (BBTS26), que reúne hasta este sábado en el estadio de Anoeta de San Sebastián a más de 400 profesionales, empresas, administraciones públicas y expertos del ámbito de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y la gestión de activos.

Bajo el lema 'Innovar e industrializar. El futuro de las viviendas, las ciudades y las personas', el congreso celebra su cuarta edición con un programa de tres jornadas centrado en las oportunidades que ofrecen la innovación tecnológica, la metodología BIM, la inteligencia artificial, los gemelos digitales y los nuevos procesos industriales para transformar el sector de la construcción.

Durante su intervención, Itxaso ha defendido que la construcción de vivienda "debe incorporarse plenamente a la profunda transformación digital, energética e industrial que ya están protagonizando otros sectores de la economía". Así, ha subrayado que "el reto residencial no pasa únicamente por disponer de suelo, agilizar el planeamiento, facilitar financiación o garantizar seguridad jurídica", sino también por "transformar la propia capacidad productiva del sector".

En este sentido, ha apelado a la necesidad de incorporar tecnología a toda la cadena de valor, industrializar procesos, digitalizar proyectos, mejorar la productividad, reducir incertidumbres y contar con profesionales cada vez más cualificados.

El consejero ha incidido en que industrializar la construcción "va mucho más allá de trasladar parte de los trabajos de obra a una fábrica". "Supone repensar el proceso completo, desde el diseño de los edificios hasta su construcción, mantenimiento y adaptación a las necesidades futuras, aprovechando los modelos digitales, la fabricación de componentes con mayor precisión, la reducción de residuos y la mejora de las condiciones laborales para construir edificios más eficientes y sostenibles", ha explicado.

ERAIKI HUB

Itxaso ha destacado el papel de la colaboración entre las administraciones públicas, las empresas y los centros tecnológicos para acelerar esta transformación y "trasladar la innovación a la realidad productiva".

En este marco, ha recordado la puesta en marcha de Eraiki Hub, el hub de industrialización de la construcción impulsado por el Gobierno Vasco en colaboración con Tecnalia y BUILD:INN, el clúster de la construcción de Euskadi. Esta iniciativa busca conectar el conocimiento tecnológico con las capacidades de las empresas, favorecer la transferencia de innovación, impulsar nuevos procesos industriales y contribuir a aumentar la producción de vivienda de calidad, sostenible y asequible.

Para ello, el consejero ha incidido en la importancia de que el sector disponga de una "demanda previsible" que permita invertir, incorporar tecnología, formar profesionales y desarrollar nuevas capacidades productivas, así como en la necesidad de dar continuidad a este proceso para que las experiencias innovadoras "puedan extenderse y alcanzar escala".

Asimismo, ha advertido de que la modernización de la construcción exige "transformar también la manera en que las administraciones públicas planifican, contratan y gestionan". "El tiempo administrativo forma parte del coste de una vivienda y también del tiempo que una familia permanece esperando para acceder a ella", ha remarcado, al tiempo que ha defendido la necesidad de "ganar agilidad y capacidad de gestión para que la innovación se traduzca en más vivienda y mejores soluciones residenciales".

Denis Itxaso también ha abordado la transformación digital de la Administración, con avances en interoperabilidad, normalización de datos y automatización de expedientes, prestaciones y subvenciones. El objetivo es mejorar la capacidad de gestión, agilizar la tramitación y reforzar los mecanismos de supervisión e inspección, con herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar errores y orientar mejor el control de contratos, siempre bajo comprobación profesional y con garantías para las personas.

En este ámbito, ha defendido que "ganar capacidad de gestión es también ganar capacidad de protección", vinculando la modernización tecnológica de los servicios públicos con una mayor capacidad para prevenir incumplimientos y proteger los derechos de la ciudadanía.

El consejero ha puesto también el acento en la importancia de aplicar estas tecnologías a la gestión del parque público de alquiler una vez que las viviendas han sido construidas y entregadas. A través de Alokabide, el Gobierno Vasco está trabajando para avanzar en la monitorización de sus edificios y en el uso de gemelos digitales que permitan relacionar información sobre consumos, temperatura, humedad, características de los inmuebles y necesidades de mantenimiento.

Asimismo, ha recordado que la responsabilidad sobre la vivienda pública "no termina con la entrega de las llaves", sino que debe extenderse a "su cuidado, mantenimiento y adaptación durante toda su vida útil". "La información y la digitalización deben ser útiles también para las personas residentes, ayudándolas a comprender sus consumos, identificar los factores que encarecen sus facturas y ahorrar energía sin renunciar al bienestar", ha señalado.

Finalmente, el consejero de Vivienda ha reivindicado las capacidades de Euskadi para afrontar esta transformación, destacando su tejido empresarial, su experiencia industrial, el conocimiento tecnológico y la capacidad de innovación. "El reto es conectar todos esos recursos con uno de los principales desafíos sociales, urbanos y económicos del momento: producir más vivienda, hacerlo mejor, de manera más sostenible y conseguir que llegue a quienes la necesitan", ha concluido.