La Itzulia Basque Country provocará desde el lunes afecciones al tráfico y 300 ertzainas participan en el dispositivo

Imágenes de la Itzulia Basque Country - ERTZAINTZA

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Itzulia Basque Country 2026 provocará, a partir de lunes, cuando dará comienzo esta prueba ciclista, diversas afecciones al tráfico en Euskadi y la Ertzaintza contará con más de 300 ertzainas para el dispositivo de Seguridad, según ha informado el Departamento dirigido por Bingen Zupiria.

En concreto, la carrera tendrá lugar entre el 6 y el 11 de abril entre Bilbao y Bergara y Ertzaintza y Policías Locales se encargarán del dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista

El lunes 6 de abril arrancará la Itzulia Basque Country 2026 que, en su edición número 65, parte de Bilbao y finalizará en Bergara el sábado día 11. El Gobierno Vasco coordina el dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista, en el que participan más de 300 agentes de la Ertzaintza (unidades de Tráfico, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate y agentes de las Ertzain-etxeak), junto con las Policías Locales de los municipios afectados.

Seguridad ha indicado que toda la información sobre la Itzulia Basque Country 2026 se difunde a través de las páginas web, aplicaciones y cuentas de la red social X oficiales.

Además, la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono del Gobierno Vasco para recibir información sobre el tráfico: el 011, que funciona las 24 horas, así como la web www.trafikoa.euskadi.eus o la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV. Asimismo, se informará de las afecciones y restricciones al tráfico a través de los paneles de mensajería variable ubicados en la red viaria vasca.

La primera etapa será Bilbao-Bilbao, de 13,9 kilómetros. Será una etapa contrarreloj, con inicio previsto sobre las 14.30 horas y final sobre las 17.40 horas.

La celebración de esta etapa, en plena Operación Retorno de Semana Santa, provocará notables alteraciones en el tráfico rodado, la movilidad peatonal y el estacionamiento en la capital vizcaína. Ante esta situación, se aconseja a la ciudadanía consultar la información oficial del Ayuntamiento de Bilbao para planificar sus desplazamientos.

El martes, 7 de abril será la segunda etapa, que transcurrirá por la Comunidad foral de Navarra, mientras que el miércoles, 8 de abril, será de 152,8 kilómetros con inicio en Basauri y llegada a este mismo municipio.

El jueves, 9 de abril, la etapa será Galdakao-Galdakao, con un total de 167,2 kilómetros y la del viernes, 10 de abril, con salida y llegada en Eibar discurre por 176,2 kilómetros. La última etapa del sábado 11 de abril saldrá de Goizper-Antzuola y concluirá en Bergara, con 135,4 kilómetros.