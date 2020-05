Izaro ofrece este viernes un concierto en directo desde la azotea del Victoria Eugenia de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Izaro ofrecerá este viernes un concierto en directo desde la azotea del teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para poner fin a las actividades del programa 'DK Etxean', puesto en marcha por Donostia Kultura para seguir ofreciendo propuestas culturales online durante el confinamiento por el covid-19.

En un comunicado, Donostia Kultura ha informado de que de este modo se inicia "la desescalada paulatina" en la que seguirá ofreciendo contenidos online.

Para ello, se ha puesto en marcha la línea de trabajo Donostia

Kultura ON!, con contenidos que ya no serán necesariamente consumidos desde casa sino desde cualquiera de los dispositivos fijos y móviles. Donostia Kultura ON! acogerá toda la producción digital de Donostia Kultura.

Para marcar el paso de una etapa a otra, Donostia Kultura ofrecerá mañana viernes a las siete de la tarde una actuación en directo de Izaro desde la azotea del teatro Victoria Eugenia. Previamente, a las 18.30 horas, habrá una actuación de Node.

Izaro, en formato trío junto a Iker Lauroba (voz y guitarra) y Garazi Esnaola (teclados) ofrecerá un recital de media hora en directo, que no será visible desde la calle, y que se emitirá desde el canal de Youtube de Donostia Kultura, al que se podrá acceder desde donostiakultura.eus y las redes sociales de la Entidad.

El video del concierto podrá, además, disfrutarse ya editado a partir de las 12.00 horas del domingo 10 de mayo, también por el canal de Youtube de Donostia Kultura.